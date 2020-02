Fii campion pentru campioni si inscrie-te la cea de-a 11-a editie DHL Carpathian Marathon

powered by MPG

Probele pregatite pentru alergatori sunt:

Maraton (42km / 2000m diferenta de nivel),

Semimaraton (21km / 1000m diferenta de nivel),

Stafeta (in echipe de 3 sau de 6 persoane / 290m diferenta de nivel pentru fiecare tura de 7km),

Crosul Copiilor (pe distante de 250m, 500m sau de 1km, in functie de varsta).

Invitatia de participare e adresata tuturor pasionatilor de alergare, profesionisti sau amatori, si vine la pachet cu provocarea acestei editii: "Si in 2020, evenimentul continua traditia si sprijina Comitetul National Paralimpic, pentru al saselea an consecutiv. Banii stransi din taxele de participare ii ajuta pe sportivii paralimpici sa se pregateasca si sa performeze in competitii nationale si internationale, iar anul acesta motivatia e dubla in contextul Jocurilor Paralimpice din luna august.", a declaratPrima conditie pentru a castiga o cursa este sa participi! Organizatorii incurajeaza pasionatii de miscare sa se inscrie din timp si sa profite de pretul de early bird! Pana pe 9 martie, taxa de participare este de 99 de lei.Individual sau in echipa, cei care doresc sa participe la DHL Carpathian Marathon powered by MPG sunt invitati sa acceseze site-ul oficial: www.maratondhl.ro DHL Carpathian Marathon powered by MPG continua si in 2020 sa sustina miscarea si sportul in randul copiilor si adolescentilor, de aceea le ofera acestora oportunitatea sa se inscrie gratuit in competitie!Astfel, participantii sub 18 ani pot opta pentru proba de Semimaraton, Stafeta sau Crosul Copiilor. Varsta minima pentru inregistrarea in cursele disponibile este de 14 ani pentru Stafeta, 16 ani pentru Semimaraton si 19 ani pentru Maraton.Crosul Copiilor e dedicat participantilor cu varsta cuprinsa intre 5 si 13 ani.Editia 2020 a DHL Carpathian Marathon este organizata in parteneriat cu MPG Romania, lider de piata pe segmentul proiectelor sportive adresate participantilor amatori, cu o experienta semnificativa care include organizarea a peste 5.000 de evenimente sportive.Toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe site-ul www.maratondhl.ro si in Social Media, pe pagina Facebook DHL Maraton.Sponsorul oficial al evenimentului este QUATTRO INTERSPED si ii are ca sponsori pe MEDLIFE, GENERALI, TEMAD, WD-40, GOLDNUTRITION, BARILLA si Dr. OETKER.Le transmitem multumiri autoritatilor: Parcul National Piatra Craiului, Romsilva, Centrul ROMANIA - CSTP, Conventia Carpatica, Consiliul Judetean Brasov, Fundatia Conservation Carpathia si Salvamont pentru suportul si facilitatile oferite evenimentului.