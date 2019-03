Edilul Capitalei a mentionat ca viitoarea Polivalenta va avea o capacitate de 20 de mii de locuri."Vom avea in sfarsit o Sala Polivalenta, o sala multifunctionala in Bucuresti, dupa epopeea pe care a trait-o acest proiect. Dupa cum stiti a fost o licitatie acum cativa ani, care a avut nenumarate contestatii si in final a trebuit sa o luam de la capat ca acel contract a fost anulat. Avem astazi de dezbatut indicatorii tehnico-economici rezultati din studiul de fezabilitate realizat de Compania Durabila a Municipiului Bucuresti pentru realizarea unei sali multifunctionale cu o capacitate de 20.000 de locuri, pe o suprafata desfasurata de 60.000 de mp, care va fi dotata si cu o parcare subterana 380 de locuri, in afara de sala in sine vor fi si 5 terenuri de sport.Nu pot fi comparate costurile cu alte sali similare ca e o capacitate nemaintalnita pana acum in Romania. Am solicitat tuturor federatiilor sportive sa ne transmita necesarul de dotari, astfel incat ca sa fie omologata la standarde internationale pentru toate sporturile. Costul estimat 138 de milioane de euro, timp de executie, maxim trei ani", a spus Firea.Din cate se pare, noua Polivalenta va fi construita in preajma Arenei Nationale. Totusi, chiar si in cazul salii promise de Firea suntem intr-o faza incipienta, astfel ca mai avem de asteptat mult timp de acum inainte pana sa vedem cu adevarat o viitoare Polivalenta moderna in Capitala.De altfel, constructia noii Sali Polivalente din Bucuresti reprezinta o vesnica promisiune a autoritatilor in ultimii ani, indiferent de culoarea politica.Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat inca 2013 un proiect similar pentru o sala ce urma sa aiba capacitatea de 12 mii de locuri.Constructia nu a inceput insa niciodata intrucat licitatia a fost anulata de instanta.C.S. ...citeste mai departe despre " Firea anunta o Sala Polivalenta de 138 de milioane de euro in Bucuresti " pe Ziare.com