Firea reactioneaza dupa ce procurorii au decis sa ancheteze protocolul cu echipa lui Becali: Este foarte bine!

Edilul acuza presiunile companiei care presta aceste servicii pana sa ii fie reziliat contractul si sustine ca a primit chiar amenintari.In ceea ce priveste cercetarea procurorilor, Firea sustine ca se bucura ca a fost demarata ancheta pentru ca aceasta va demonstra ca totul a fost legal.Citeste si: DNA a intrat pe fir dupa ce Firea i-a dat nasului Becali ingrijirea terenului de pe National Arena fara licitatie"Mi s-a pus in vedere, pe diferite canale, ca aceasta companie va face tot posibilul sa revina in contractele de milioane de euro cu Primaria, fiind ani de zile, injust, conectata la bugetul Capitalei. Am primit, atat eu cat si colegi din Primarie, amenintari explicite ca vor urma campanii de denigrare in presa bazate pe minciuni si insinuari, ceea ce deja se intampla, denunturi penale, anchete, procese in care se vor solicita despagubiri consistente. Cu toate acestea, nu ne vom speria, pentru ca tot ce facem, in general, dar si in acest caz, facem in folosul cetatenilor si manifestam respect fata de modul in care sunt cheltuiti banii publici, legal si eficient.De aceea, ne vom apara impotriva tuturor calomniilor care se revarsa asupra noastra si vom arata opiniei publice cum a fost pagubit, de-a lungul anilor, bugetul Municipalitatii prin contractele cu aceasta firma. Daca in trecut, contractorii Primariei intocmeau caietele de sarcini pentru licitatiile pe care le castigau pe banda rulanta sau isi instalau rude apropiate in pozitii de decizie care sa le aprobe contracte cat mai avantajoase, in mandatul meu toate actiunile Primariei Municipiului Bucuresti sunt realizate respectand cu strictete litera legii si in deplina transparenta. Voi continua sa-mi fac datoria fata de bucuresteni si nu voi abandona niciun fel de initiativa constructiva doar pentru ca deranjam anumite interese nelegitime.Este foarte bine ca DNA face ancheta! Chiar cu celeritate, constatam - e un lucru bun! Se va afla rapid ca totul a fost legal, nu s-a creat nici un prejudiciu sau avantaj, dimpotriva: am realizat mari economii, starpind firmele capusa de la Primarie", a transmis Firea prin intermediul unui comunicat de presa.