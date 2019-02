In ierarhia publicata de Forbes, Simona Halep ocupa abia locul 13 in topul incasarilor din 2019, cu premii in valoare de 349.873 de dolari.Simona a reusit totusi sa o depaseasca pe Serena Williams, care a acumulat premii in valoare de 342.246 de dolari anul acesta.Pe primul loc este Naomi Osaka, cea care a incasat deja 3.119.354 de dolari in 2019.Tenismena nipona este urmata de doua jucatoare din Cehia, Petra Kvitova si Karolina Pliskova, in timp ce pe patru regasim o surpriza: Danielle Collins din SUA.Iata cum arata topul publicat de Forbes:1. Naomi Osaka (Japonia): $3,119,3542. Petra Kvitova (Cehia): $1,961,8153. Karolina Pliskova (Cehia): $941,5614. Danielle Collins (SUA): $707,8025. Belinda Bencic (Elvetia) $659,3676. Elina Svitolina (Ucraina): $532,2517. Ash Barty (Australia): $425,6288. Zhang Shaui (China): $422,4599. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia): $388,93110. Aryna Sabalenka (Belarus): $375,44313. Simona Halep (Romania): $349,87314. Serena Williams (SUA): $342,246C.S. ...citeste mai departe despre " Forbes a anuntat topul castigurilor din tenis: Cati bani a incasat Simona Halep " pe Ziare.com