Messi este urmat in acest clasament, cu 108 milioane dolari, de atacantul portughez Cristiano Ronaldo, recent transferat de la Real Madrid la Juventus Torino.Messi este doar al optulea in ierarhia generala si al doilea sportiv, primul fiind boxerul american Floyd Mayweather, cu castiguri de 285 milioane de dolari.In noiembrie 2017, Messi a semnat un acord de prelungire a contractului cu clubul catalan pana in 2021, care ii va aduce venituri anuale de peste 80 de milioane de dolari. Sud-americanul a fost cel mai bun marcator de pe continent in sezonul 2017-2018, cu 45 de goluri marcate.Clasamentul celor mai bine platiti 10 sportivi din 2017 (Forbes)1. Floyd Mayweather (SUA/box) 285 milioane dolari2. Lionel Messi (Argentina/fotbal) 111 milioane dolari3. Cristiano Ronaldo (Portugalia/fotbal) 108 milioane dolari4. Conor McGregor (Irlanda/MMA) 99 milioane dolari5. Neymar (Brazilia/fotbal) 90 milioane dolari6. LeBron James (SUA/baschet) 85,5 milioane dolari7. Roger Federer (Elvetia/tenis) 77,2 milioane dolari8. Stephen Curry (SUA/baschet) 76,9 milioane dolari9. Matt Ryan (SUA/fotbal american) 67,3 milioane dolari10. Matthew Stafford (SUA/fotbal american) 59,5 milioane dolari ...citeste mai departe despre " Forbes a publicat topul celor mai bine platiti sportivi din lume " pe Ziare.com