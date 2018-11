Gabriela Firea, acuzata ca a irosit peste 6 milioane de euro pentru ca ar fi lasat National Arena sa se degradeze

Reprezentantii companiei UTI, care s-au ocupat de mentenanta National Arena pana cand Firea a reziliat contractul, au lansat aceste acuzatii intr-o scrisoare deschisa."Prin nesemnarea contractului subsecvent din acordul cadru cu UTI, pe care trebuia sa il semnati, ati lasat fara mentenanta majoritatea instalatiilor stadionului mai bine de un an de zile, timp in care instalatiile evident ca s-au 'degradat', iar in luna august 2018 ati alocat 27,8 milioane lei catre recent infiintata Companie Municipala Tehnologia Informatiei pentru inlocuirea instalatiilor 'degradate' si invechite de pe Arena Nationala. Iata cum intreruperea contractului cu UTI a lasat Arena fara mentenanta o lunga perioada de timp, pana cand a aparut solutia salvatoare: o investitie netransparenta, pentru restabilirea functionalitatii instalatiilor de pe Arena Nationala.In realitate, intretinerea si mentinerea Arenei la parametrii impusi de standardele FIFA/UEFA ar fi costat, per total, mult mai putin in cadrul contractului de intretinere incheiat cu UTI comparativ cu investitia pe care o faceti printr-o companie de IT care nu are competentele tehnice necesare pentru a gestiona multitudinea de instalatii ale Arenei Nationale, dar cu care ati incheiat in mai 2018 un contract pentru prestarea de servicii de exploatare, mentenanta preventiva, mentenanta corectiva, adica exact pentru serviciile prevazute in contractul cadru pe care Primaria Municipiului Bucuresti il avea cu UTI, chiar daca contractul cadru cu UTI era activ si nu reziliat, asa cum ati afirmat public", se arata in scrisoarea deschisa a celor de la UTI.Gabriela Firea a anuntat, la inceputul acestei saptamani, ca a luat decizia de a inchide National Arena pana anul urmator.Dar acest lucru nu este insa o premiera. In aceasta toamna, FCSB a fost obligata sa se mute de pe National Arena intrucat Primaria Capitalei dorea sa refaca suprafata de joc.Dupa mai bine de o luna in exil, FCSB s-a intors pe National Arena, insa gazonul s-a stricat din nou intrucat Primaria a organizat un eveniment in cadrul caruia 3.500 de copii au jucat fotbal timp de trei zile.Afectata de decizia luata de Firea va fi FCSB, care va fi fortata sa-si gaseasca un stadion nou pentru meciurile cu Gaz Metan Medias, Viitorul si CFR Cluj.C.S. ...citeste mai departe despre " Gabriela Firea, acuzata ca a irosit peste 6 milioane de euro pentru ca ar fi lasat National Arena sa se degradeze " pe Ziare.com