Gafa uriasa la proiectarea National Arena: Acoperisul de 20 de milioane de euro nu poate fi folosit iarna

Cea mai noua are legatura cu acoperisul arenei, care a costat nu mai putin de 20 de milioane de euro.Acesta nu poate fi folosit iarna, atunci cand ninge, deoarece nu are o structura de rezistenta suficient de puternica pentru a face fata zapezii.Dezvaluirea a fost facuta de directorul sportiv de la FCSB, Mihai Stoica. Gruparea ros-albastra a facut o solicitare la Primaria Capitalei pentru a inchide acoperisul duminica, in ziua meciului cu Sepsi OSK, in momentul in care s-a anuntat ca va ninge.Raspunsul Primariei a fost insa negativ, pe motiv ca acoperisul s-ar putea prabusi in cazul in care va ninge foarte mult."E un acoperis foarte scump si foarte sensibil. Daca ninge pe el, risca sa cada, sa se prabuseasca. Nu stiu de ce s-a mai facut, probabil avea nevoie cineva de vacante", a spus Mihai Stoica la Digi Sport.In aceste conditii, meciul dintre FCSB si Sepsi OSK s-a disputat cu acoperisul descoperit, pe un teren acoperit cu zapada si alunecos. Cinci jucatori au avut de suferit deoarece s-au accidentat.Acoperisul de la National Arena a avut probleme si in timpul unor meciuri cand a plouat. Nu o data s-a intamplat sa ploua prin acoperis, iar spectatorii si jucatorii au avut de suferit.