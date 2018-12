Guvernul arunca in aer piata jocurilor de noroc din Romania: Toate agentiile de pariuri si casinourile s-ar putea inchide in cateva saptamani

Gnttips.ro anunta ca pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de OUG care, daca va fi pus in aplicare, ar putea duce la inchiderea tuturor agentiilor de pariuri si a casinourilor din Romania, fie ca vorbim despre cele stradale sau despre cele online, de la 1 ianuarie 2019.Guvernul Dancila doreste sa modifice felul in care sunt impozitate companiile care organizeaza jocuri de noroc sau pariuri, iar specialistii avertizeaza ca aprobarea masurilor ar duce la desfiintarea intregii industrii de pe terenul tarii noastre.Concret, agentiile stradale (land based) vor fi obligate sa plateasca o taxa anuala de 3% din totalul incasarilor pe anul precedent, in timp ce pentru cele online cuantumul ajunge la 5% din totalul incasarilor pe anul precedent.Noua modalitate de taxare ar putea duce insa la inchiderea tuturor agentiilor de pariuri si casinouri din Romania deoarece pentru operatori pur si simplu nu ar mai renta. Piata jocurilor de noroc este deja reglementata si, prin noul sistem de taxare, operatorii ar trebui sa vina cu bani de acasa, avertizeaza Sorin Constantinescu, presedintele Asociatiei Organizatorilor de Cazinouri din Romania."Citind proiectul de OUG, care dupa declaratiile Ministrului de Finante, o sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019 si care o sa fie trecuta la Guvern pana de Craciun, inteleg ca asta este sfarsiul industriei jocurilor de noroc din Romania si nu numai. Va urma un colaps economic total, vazand ca guvernantii sunt disperati, au cheltuit toti banii si acum incearca sa faca un buget pe 2019 din pix.Situatia jocurilor de noroc este dezastruoasa pentru ca 3% la land based (agentiile stradale - n.red.) este imposibil de platit. Majoritatea aparatelor care sunt pe piata au un payout intre 95% si 97% (procent platit catre jucatori - n.red.), cu alte cuvinte organizatorul incaseaza 100 lei din care 95 lei ii plateste inapoi jucatorilor, 3 lei la stat si pe langa asta mai plateste taxe, impozite 3000 de euro catre stat. Matematica jocului de noroc la ruleta de exemplu ne spune ca organizatorul castiga in jur de 2.75% din totalul sumelor incasate. Este ilogic ca tu guvern sa vii sa imi pui taxa de 3%. La pariuri, este aceeasi situatie: la fiecare suma pariata se retine jucatorului 3% la landbased (+5% deja existent - n.red.) si 5% la online, ceea ce este o prostie, pentru ca organizatorul trebuie sa p ...citeste mai departe despre " Guvernul arunca in aer piata jocurilor de noroc din Romania: Toate agentiile de pariuri si casinourile s-ar putea inchide in cateva saptamani " pe Ziare.com