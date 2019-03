Conducerea clubului Sepsi OSK a anuntat ca a obtinut finantare externa pentru a construi un nou stadion la Sfantu Gheorghe.Directorul sprotiv Janos Bokor a mentionat ca stadionul va avea 8.000 de locuri si va fi ultramodern, in asa fel incat echipa sa poata evolua pe el in cupele europene."Banii care vin din Ungaria sunt destinati juniorilor si infrastructurii. Urmeaza sa fie construit un stadion. Nu se construieste insa cu bani putini, trebuie sa corespunda cerintelor internationale in cazul in care vom ajunge in Europa League. Stadionul va avea in jur de 8.000 de locuri, dar costurile nu le stiu", a spus Bokor la Gsp LIVECei de la Sepsi spera ca noul stadion sa fie gata cel tarziu in anul 2021.Este al doilea stadion pe care guvernul maghiar il construieste in Romania, dupa cel de la Miercurea Ciuc.Sepsi OSK primeste peste 6 milioane de euro pe an din partea guvernului maghiar, fiind echipa asimilata de comunitatea etnicilor din acea zona.C.S. ...citeste mai departe despre " Guvernul Ungariei construieste un stadion in Romania " pe Ziare.com