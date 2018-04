Ion Tiriac a cumparat o proprietate istorica

Fostul tenismen roman, cu o avere estimata la peste 1 miliard de dolari, este noul proprietar al terenului Cortevecchia, din comuna Semproniano (Italia), anunta publicatia Il Tirreno.Proprietatea care se extinde pe o parte a orasului Semproniano si o parte a orasului Castell'Azzara are o suprafata totala de 2.250 de hectare.Terenul care face parte din patrimoniul istoric al Italiei a fost adjudecat de o companie controlata de Ion Tiriac in cadrul unei licitatii.8.164.340 de euro a fost pretul platit de Ion Tiriac pentru Cortevecchia."Speram ca, in posesia lui Ion Tiriac, Cortevecchia sa regaseasca acea splendoare pe care a avut-o de-a lungul secolelor, chiar mileniilor", a spus primarul orasului Semproniano, Miranda Brugi."In prezent este refacut gardul si sunt puse la punct alte aspecte ale fermei. Au adus deja mai multe vite, iar trei sau patru paznici au grija ca nimeni sa nu patrunda. Rezervatia de vanatoare, mandria mosiei, ramane in functiune si, sper, ca in viitor vila sa fie reconditionata", a completat Brugi.Pe aceasta felie de teren au fost gasite urme care dateaza de pe vremea civilizatiei etrusca, incepand cu anii 1.000-900 I.Hr.In 1240, locul a devenit un punct strategic pentru Frederick al II-lea si la acea vreme o prima structura fortificata a fost construita in interiorul imobilului. In perioada renascentista a fost decisa reconstructia completa a sitului, fiind construite vila si parcul adiacent.Conacul si parcul si-au pastrat intotdeauna aspectul aproape intact, in timp ce in interiorul cladirii au fost construite unele anexe, folosite in scop agricol.Cortevecchia a avut intotdeauna o vocatie agricola notorie, chiar daca, in 1895, numele sau este legat de exploatarea mercurului. Pana in 1906 a fost proprietatea Santa Fiora Mercury Mines, o companie fondata in Londra de catre Ginori-lina si Fossi, care au cumparat-o de la contele Sforza-Cesarini.Dupa inchiderea minelor, Cortevecchia trece la Nuova Aidiru (1990), condusa de Vittorio Montanari, care a transformat-o treptat intr-o ferma biologica de animale si fauna salbatica.In cladirea grandioasa construita pe stilul rRenascentist se afla un adevarat muzeu, cu covoare caucaziene, picturi din secolul al XVII-lea si lucrari moderne de mare valoare:Pajisti de maslini, pasuni si paduri, cai si porci salbatici, ferme vechi renovate pentru a gazdui oaspeti exclusivi s ...citeste mai departe despre " Ion Tiriac a cumparat o proprietate istorica " pe Ziare.com