Ion Tiriac anunta o investitie de 150 de milioane de euro in sportul romanesc: N-am de gand sa fiu cel mai bogat om din cimitir

Omul de afaceri a dezvaluit ca a inceput sa construiasca o Universitate la Otopeni, al carui scop principal este sa dezvolte specialisti din sport."In acest moment am inceput constructia unei universitati, care ne va costa cu siguranta 150 de milioane de euro. Speram sa mai obtinem inca 200 de milioane de euro de la Uniunea Europeana, de la Bruxelles. Eu voi face 80 de ani in curand si n-am de gand sa fiu cel mai bogat om din cimitir", a spus Tiriac intr-un interviu pentru editia tiparita a Sport Bild.Fostul tenismen a mentionat ca scopul Universitatii nu este sa scoata "profesori de sport", ci specialisti de top in sport, care pot activa la cel mai inalt nivel.De asemenea, aceasta universitate va avea si o ramura de management, pentru ca si aceasta este o problema in sportul romanesc, in opinia lui Tiriac.Tiriac estimeaza ca Universitatea care ii va purta numele va fi gata in cel mult patru ani.Vor fi acceptati in primul an 2.000 de studenti, iar Tiriac a inceput deja demersurile pentru a face parteneriate cu universitati celebre din Germania, SUA si Marea Britanie.