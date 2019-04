Fostul tenismen a reusit inclusiv sa obtina despagubiri din partea Primariei Madrid, care a decis sa organizeze noua Cupa Davis in Caja Magica, arena in care are loc si turneul lui Tiriac.Desi Cupa Davis va avea loc la jumatate de an distanta de la incheierea turneului lui Tiriac, omul de afaceri a cerut sa fie despagubit si a avut castig de cauza.Conform Abc.es, Tiriac va primi 484 de mii de euro despagubiri din partea primariei orasului Madrid.Omul de afaceri detine dreptul de utilizare al arenei Caja Magica, ce a fost construita de autoritatile spaniole cu peste 300 de milioane de euro. Tiriac a sustinut ca primaria Madrid a incalcat o clauza contractuala si va primi astfel despagubiri.Amintim ca Ion Tiriac a semnat, marti, prelungirea contractului cu Primaria Madrid si va pastra turneul de tenis in acest oras pana in 2031.Pentru ca a fost de acord sa continue la Madrid, Tiriac va primi din partea autoritatilor peste 30 de milioane de euro in urmatorii ani.C.S. ...citeste mai departe despre " Ion Tiriac, despagubit de Primaria Madrid: Cati bani mai incaseaza omul de afaceri " pe Ziare.com