Ion Tiriac implineste 80 de ani: Povestea vietii celui mai bogat roman

S-a nascut in Brasov. A urmat Liceul ''Andrei Saguna'' din orasul natal, dupa care a absolvit, in 1965, Institutul de Cultura Fizica si Sport din Bucuresti, in prezent, Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport, cu titlul de profesor de educatie fizica si sport, specializarea in tenis si baschet.In copilarie, a fost campion la tenis de masa. Prima consacrare in sportul de performanta a avut-o insa ca hocheist. Intre 1958-1964, s-a remarcat ca jucator de hochei profesionist in cadrul clubului Stiinta Bucuresti, participand cu echipa nationala a Romaniei la Campionatele Mondiale de Hochei pe Gheata si reprezentand Romania la Olimpiada de Iarna de la Innsbruck din 1964, potrivit "Enciclopediei educatiei fizice si sportului din Romania" (Coord. Alexe Nicu, Ed. Aramis, 2002).In paralel, intre 1957 si 1972 activeaza ca jucator de tenis la Steagul Rosu Brasov si Dinamo Bucuresti, castigand peste 40 de titluri. In 1957, a fost finalist, cu echipa tarii noastre, in Cupa Galeea (CE de tenis pe echipe, la tineret).A jucat 109 meciuri de tenis in Cupa Davis, intre 1959-1977, dintre care a castigat 70. A fost prezent de trei ori in finalele Cupei Davis: 1969, 1971, 1972.Anul 1970 a fost unul dintre cei mai buni ani ai carierei sale sportive. Atunci, impreuna cu Ilie Nastase, a castigat turneul de dublu de la Roland Garros, invingandu-i pe americanii Arthur Ashe si Charlie Pasarell cu 6-2, 6-4, 6-3.A fost castigator, finalist sau semifinalist in meciurile de simplu, dublu sau dublu mixt la Roland Garros, Wimbledon, Roma, Monte Carlo, Hamburg, Madrid, Salzburg, Bangalore, Cairo, Calgary etc. Are in palmares 27 de victorii in partidele de dublu sustinute in turneele open la care a participat.In urma acestor performante, Ion Tiriac a primit titlul de ''Maestru Emerit al Sportului'', arata tiriacholdings.ro.Dupa retragerea din tenis a devenit slefuitor de talenteDupa retragerea din activitatea competitionala, a continuat sa se implice in viata sportiva din posturile de antrenor, promoter, manager, consultant si organizator de turnee de tenis.Printre sportivii de succes cu care a lucrat se numara: Guillermo Vilas, care a ajuns pana pe locul 2 in clasamentul ATP; Henri Leconte, care a ajuns pe locul 5, remarcandu-se in special in partidele de dublu cu Yanick Noah si ca reprezentant al Frantei in meciurile de Cupa Davis; Virginia Ruzici, castigatoarea di ...citeste mai departe despre " Ion Tiriac implineste 80 de ani: Povestea vietii celui mai bogat roman " pe Ziare.com