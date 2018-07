Ion Tiriac sustine ca Arenele BNR au trecut in proprietatea statului

El spera ca baza din Cotroceni sa fie administrata de Primaria Bucuresti pentru a putea fi modernizata in totalitate."Mai mult decat ce s-a facut aici, pe maidan, nu se poate face, au 1.000 si ceva de locuri, bravo organizatorilor (n.r. - turneului BRD Bucharest Open) . Insa lucrurile par ca se schimba. Inteleg ca proprietatea (n.r. - Arenele BNR) a intrat in mainile statului din nou. Depinde in mainile cui intra acum. Daca intra in mainile primariei Bucuresti, pentru ca ei au banii, ei sunt puterea locala... iar daca primaria se implica, atunci din baza asta se pot face niste lucruri minunate. Dar asta costa. Pentru ca trebuie luata de la A la Z. Nu mai merge sa vopsim terenul central, asa cum am facut 23 de ani, sa mai punem un scaun sau o loja", a afirmat Tiriac.Mai multi fosti si actuali jucatori de tenis, printre care se numara Ion Tiriac, Ilie Nastase si Simona Halep, au dat in judecata Banca Nationala a Romaniei la sfarsitul anului 2017 pentru reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv, mai exact pentru transferul bazei din administrarea Bancii Nationale a Romaniei catre statul roman, pentru a putea fi modernizata si folosita.Ion Tiriac, proprietarul turneului BRD Nastase Tiriac Trophy, a cedat competitia la Budapesta din cauza faptului ca Arenele BNR nu mai corespund cerintelor ATP, Terenul Central fiind inchis. In 2016, la ultima editie a turneului la Bucuresti, Terenul Central nu a putut fi folosit, deoarece nu are avizul ISU de functionare, meciurile disputandu-se doar pe terenurile secundare. De altfel, turneul feminin BRD Bucharest Open se desfasoara din acelasi motiv pe un Teren Central improvizat in parcarea complexului sportiv.Ion Tiriac si Ilie Nastase au criticat in mai multe randuri atitudinea conducerii Bancii Nationale a Romaniei, proprietara bazei sportive din Cotroceni, pe care a acuzat-o ca nu doreste sa cedeze terenul Primariei Capitalei, dar nici sa investeasca in modernizarea Arenelor BNR pentru a putea primi avizul ISU. ...citeste mai departe despre " Ion Tiriac sustine ca Arenele BNR au trecut in proprietatea statului " pe Ziare.com