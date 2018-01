Lupescu nu a decis inca daca va candida, dar Gigi Becali l-a ofertat in direct la TV si a promis ca FRF ii va asigura un salariu lunar de 20 de mii de euro."Facem Adunare Generala si, pac, ii dam 20 de mii de euro numai sa vina! Este dator fotbalului romanesc, trebuie sa candideze. Ii transmit ca il astept sa candideze. Daca nu vine Lupescu, Burleanu are mari influente la AJF-uri. Dar daca vine Lupescu, diferenta e prea mare. Daca vine Lupescu, facem influenta politica, vedeti-va de treaba!", a spus Becali la Digi Sport."Il vreau pe Lupescu pentru ca Burleanu este anti-fotbal si populist. El face lucrurile impotriva fotbalului, dar in favoarea lui, ca votantii sunt cei de la fotbalul mic", a mai spus Becali.Actualul presedinte, Razvan Burleanu, are un salariu de 4.400 de euro pe luna.Alegerile pentru presedintia FRF vor avea loc in luna aprilie, iar printre candidati se mai afla Victoras Iacob si Marcel Puscas.C.S. ...citeste mai departe despre " Ionut Lupescu, ademenit cu cel mai mare salariu din istoria FRF " pe Ziare.com