Desi anuntase de cateva luni bune ca, din 2019, la turneele de Grand Slam vor fi 16 capi de serie in loc de 32 aceasta schimbare nu va mai fi pusa in practica, informeaza Bola Marela.Astfel, inclusiv din 2019 vor exista 32 de jucatoare ce vor beneficia de statut de cap de serie, ca si pana acum.Initial, forul mondial dorea sa reduca numarul capilor de serie pentru a oferi mai multe meciuri tari.Doar ca seria surprizelor de la turneele de Grand Slam din acest an, cand capii de serie au fost eliminati foarte rapid, i-au facut sa-si schimbe parerea si sa renunte la aceasta modificare.C.S. ...citeste mai departe despre " ITF s-a razgandit: A renuntat la cea mai mare schimbare anuntata la turneele de Grand Slam in 2019 " pe Ziare.com