Legion Run Romania - distractia, energia si sustinerea au venit in valuri!

Aproapeau trait experienta Legion Run impreuna cu prietenii, colegii si familia, atat in echipa alaturi de care au depasit obstacolele, cat si sub privirile si incurajarile spectatorilor.Organizati in, participantii au pornit din 20 in 20 de minute de la Start, parcurgand, sub incurajarile spectatorilor, cat si cu sustinerea celorlalti membri din echipa lor. Rezultatul a fost depasirea limitelor, barierelor psihologice si iesirea din zona de confort pentru fiecare participant in parte.A fost multa energie pozitiva la Legion Run, iar toti cei care au luat parte la aceasta experienta unica, au trait momente de neuitat alaturi de membrii echipei lor; sentimente de ambitie, de adrenalina, uneori chiar de teama in fata unora dintre obstacole, cat si sentimentul de libertate si senzatia de intoarcere in copilarie.Participantii au fost extrem de multumiti si entuziasmati de experienta Legion Run si au declarat convinsi ca la urmatoarea editie vor veni in numar mult mai mare!Pentru ca spiritul de echipa, camaraderia si sustinerea celorlalti i-au ajutat sa treaca peste cele mai mari frici si temeri, odata cu infruntarea obstacolelor strategic realizate, tocmai pentru a ajuta participantii sa evolueze dupa fiecare eveniment Legion Run.pentru a oferi copiilor cu autism sansa unei vieti mai bune, mai libere, sustinand cheltuielile terapiei de recuperare pentru acesti micuti.Sponsorii evenimentului, printre care s-au numarat FordStore BDT, SlooP, Unimasters si Gatorade, au sustinut atmosfera energica si surprinzatoare, iar Black Cab, ca si sustinatori ai evenimentului, au oferit 10% discount pentru toate cursele spre sau dinspre locatia unde s-a desfasurat Legion Run Romania.Legion Run este experienta unica a unui eveniment necompetitiv, dar cu multa adrenalina si distractie, cu o serie de obstacole special realizate pentru a incuraja spiritul de echipa si depasirea limitelor cu ajutorul celorlalti participanti.Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in peste 30 tari si pe 3 continente.Traseu de 5 km, 19 obstacole - din care doua au fost in premiera in cadrul editiei de anul acesta din Romania, aventura si adrenalina, toate acestea sub egida Legion Run.Ne gasiti si pe Facebook, pe pagina internationala Legion Run si pe pagina de event Legion Run Romania 2018 , unde ne puteti lasa impresiile voastre si unde puteti fi la curent cu noutati, evenimente viitoare si alte informatii utile.Legion Run este o experienta unica, o competitie cu propriile forte si o provocare de a-ti depasi propriile limite.Nu este o competitie cu ceilalti participanti, nu se cronometreaza, iar castigatori sunt cei care obtin sentimentul de multumire ca si-au depasit limitele mentale si fizice, ca au iesit din zona de confort si ca pot mult mai mult decat au crezut vreodata.Atat persoanelor fizice cat si companiilor, pentru ca incurajeaza munca in echipa si colegialitatea.Companiile pot beneficia si de pachetele personalizate, care ofera o buna vizibilitate atat in cadrul evenimentului, cat si pe parcursul campaniei de promovare a evenimentului. Aici mai multe detalii.Pentru detalii si informatii suplimentare, ne puteti scrie la adresa: romania@legionrun.com Cauza sociala: Asociatia Help AutismEveniment sponsorizat de: Ford, Ford Store BDT, Sloop, Unimasters, Gatorade.Eveniment sustinut de: Divertiland, World Class Romania, Rock FM, Crucea Rosie, Speed Fire, ParkLake Shopping Center, BlackCab.Prieteni media: Hai sa socializam, Creative Board Gaming, Runningmag.ro, Fitnessmag.ro, Men's Health, 36fit.com, Socialagenda.ro, tustiai.ro, stiintasitehnica.com, weinvent.ro, news24.ro, financiarul.ro, itennis.ro, UPfit.one, Sportsplanner.com, cariereonline.ro, gabrielsolomon.ro, eva.ro, cinemagia.ro, 9am.ro, divahair.ro, qbebe.ro, 7life.ro, revistavedetelor.ro, adpm.ro, instilulmeu.ro, socialdiva.ro, 9vremparinti.ro, healthandfitness.ro, prwave.ro, ziare.com, business24.ro, romaniajournal.ro, garbo.ro, kudika.ro.Franciza Legion Run in Romania este detinuta de catre Pandorra Story Style , agentie de campanii integrate si evenimente, unde povestile devin proiecte pline de creativitate, entuziasm si dedicare.La Pandorra se gasesc solutii simple la probleme complexe, iar problemele inseamna oportunitati de dezvoltare si provocari. Pentru ca in viziunea Pandorra succesul fiecarui proiect incepe intotdeauna cu o echipa de oameni pasionati si care se inspira din viata!