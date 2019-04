Omul de afaceri va castiga peste 30 de milioane de euro, dupa ce a batut palma cu autoritatile spaniole si va pastra turneul de tenis la Madrid, informeaza ABC.es.Tiriac a amenintat in repetate randuri ca va muta turneul din capitala Spaniei, dar in cele din urma a ajuns la un acord cu primaria, dupa ce i-au fost indeplinite conditiile.In aceste conditii, turneul de la Madrid va ramane la Madrid pana in 2031.In fiecare an, Tiriac va incasa intre 2.5 si 3.5 milioane de euro din partea Primariei doar pentru ca a ales Madridul drept orasul gazda al competitiei. In total, Tiriac va primi peste 30 de milioane de euro pentru contractul aferent anilor 2022-2031.In plus, autoritatile au indeplinit si cealalta conditie pusa de Tiriac, iar complexul Caja Magica va fi extins si va avea noi arene de tenis.Mutarea va fi oficializata marti, cand este programata si o conferinta de presa.C.S. ...citeste mai departe despre " Lovitura financiara pentru Ion Tiriac: Astazi semneaza un contract de peste 30 de milioane de euro " pe Ziare.com