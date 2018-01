Dupa calificarea in ultimul act al competitiei de la Melbourne, tenismena noastra si-a asigurat un cec in valoare de 1,3 milioane de euro.In cazul unei victorii sambata, Simona isi va dubla aceasta suma, urmand sa incaseze 2,6 milioane de euro, cel mai mare premiu din cariera ei.In ceea ce priveste clasamentul WTA, Simona risca astazi sa piarda prima pozitie, dar poate si sa ia un avans considerabil.La momentul de fata, Simona are 7.715 puncte, in timp ce adversara ei din finala, Caroline Wozniacki, se afla pe locul 2, cu 7.265 de puncte.Cu un succes in finala, tenismena noastra va ajunge la 8.415 puncte.In caz contrar, Wozniacki va face 7.965 de puncte si o va depasi pe Simona in ierarhia WTA.Finala Australian Open 2018, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, se va disputa sambata, de la ora 10:30, in direct pe site-ul Ziare.com.Va fi cea de-a 7-a confruntare directa dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki. Pana in prezent, nordica s-a impus de 4 ori, in timp ce tenismena noastra are doua victorii.I.G. ...citeste mai departe despre " Miza financiara uriasa a finalei Australian Open si calculele din clasamentul WTA " pe Ziare.com