Ministrul Sportului din Bulgaria, Krasen Kralev, are calculele pregatite si sustine ca fiecare stat organizator va incasa sume uriase.El da ca exemplu Mondialul din 2026, organizat de cele trei tari de pe continentul nord-american, care ar trebui sa aiba un profit de 11 miliarde de dolari."Investitiile in construirea de drumuri, aeroporturi si de infrastructura sportiva vor aduce profituri uriase pentru fiecare tara. Calculele au aratat ca veniturile prognozate pentru Cupa Mondiala din 2026 au fost de 14 miliarde de dolari, in timp ce cheltuielile ar trebui sa fie de aproximativ 3 miliarde de dolari", a spus ministrul bulgar, citat de Telekomsport.Autoritatile de la Sofia sunt increzatoare in acest proiect si sustin ca fiecare dintre cele patru state organizatoare ar urma sa puna la dispozitie patru stadioane, urmand ca ceremonia de deschidere, dar si finala sa se joace la Atena."Ca parte la depunerea candidaturii pentru organizarea Cupei Mondiale 2030, impreuna cu Serbia, Romania si Grecia, Bulgaria planuieste sa puna la dispozitie patru stadioane: actualul stadion national din Sofia, inca unul din capitala, plus doua in Varna si Plovdiv. Stadionul Olimpic din Atena este potrivit pentru a gazdui ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale, la fel si pentru finala", a mai declarat acesta.In ultimele luni au existat mai multe intalniri la nivel inalt intre politicienii ce conduc Romania, Bulgaria, Serbia si Grecia, iar in cadrul discutiei s-a avansat propunerea organizarii Cupei Mondiale.Federatia Romana de Fotbal a anuntat nu cu mult timp in urma ca nu a fost consultata si ca nu crede ca este vorba despre un proiect viabil. ...citeste mai departe despre " Mondialul din 2030 ar aduce miliarde de euro Romaniei: Iata ce calcule si-au facut bulgarii " pe Ziare.com