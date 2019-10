Motivul pentru care costul noilor stadioane din Bucuresti a crescut peste noapte cu aproape 60 de milioane de euro

Cristian Erbasu spune ca "de vina" pentru aceasta scumpire de la Steaua si Giulesti ar fi inflatia. De asemenea, intr-o pondere foarte mica, in majorarea costurilor a contat si faptul ca beneficiarii au avut noi cerinte. In aceeasi situatie se afla si stadionul Arcul de Triumf, construit de o alta firma."Nu se maresc valorile stadioanelor cu o valoare infernala. Cele trei contracte - chiar daca eu vorbesc doar de doua (Steaua si Giulesti - n.red.), cele trei stadioane sunt identice, sunt facute in aceeasi perioada - au prevazuta si o clauza de actualizare a preturilor, in functie de indicele de inflatie. 70% din aceasta valoare este aceasta actualizare prevazuta expres intr-un contract propus de Banca Europeana de Investitii, este un contract standard pentru toate contractele peste cinci milioane si cu o durata de executie mai mare de un an de zile. Deci nu este o marire de valoare, era prevazuta, nu avea cum sa se estimeze acum un an si ceva, acum doi ani si jumatate, cand s-au facut studiile de fezabilitate, inflatia pe urmatorii doi sau trei ani. Acum s-a facut aceasta actualizare a indicilor de inflatie. Inflatia nu o stabilesc eu, inflatie este stabilita de statistici.Valorile s-au marit cu aproximativ 40%, toate stadioanele s-au marit cu acelasi procent, pentru ca studiile de fezabilitate au fost facute in aceeasi perioada, iar executia stadioanelor se face la fel, in aceeasi perioada. Aproximativ 30% este inflatia, acestia sunt indicatorii, celelalte 10% reprezinta cerinte suplimentare fata de caietul de sarcini, impuse fie de situatia din teren - au fost gasite foarte multe retele care nu erau prevazute in plan la Rapid - fie cateva cerinte suplimentare impuse de UEFA", a spus Erbasu la Digi Sport, citat de News.ro.In pofida acestor majorari colosale, Erbasu pretinde ca, in continuare, costurile de constructie sunt foarte mici."Toate cele trei stadioane vor costa in final maximum 160-165 de milioane de euro, mult mai putin decat un stadion facut la noi in tara, acum zece ani, Arena Nationala, care are acelasi numar de locuri cu cele trei stadioane (in total - n.red.). Cele trei stadioane se executa aproape la jumatate de pret si la standardele lui 2020. La Budap ...citeste mai departe despre " Motivul pentru care costul noilor stadioane din Bucuresti a crescut peste noapte cu aproape 60 de milioane de euro " pe Ziare.com