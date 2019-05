Proiectul a fost realizat in conformitate cu normele si recomandarile federatiilor de profil si cuprinde un teren de fotbal cu o dimensiune de 105mx68m, care respecta cerintele UEFA, iar valoarea totala a contractului a fost de 14,1 milioane lei cu TVA.Complexul are 850 de locuri in tribune si dispune de spatii dedicate si altor discipline sportive, precum:atletism (pista de alergare cu 4 culoare pentru 400m, aruncarea ciocanului, aruncarea discului si a greutatii);oina (teren de oina);hadbal;volei;baschet;tenis.De asemenea, in cadrul complexului mai exista:un corp de cladire care adaposteste vestiarele dotate cu grupuri sanitare;sala de conferinte;sala de mese cu bucatarie;cabinet medical;20 de camere dedicate cazarii sportivilor.Acesta este cel de-al 6 complex sportiv finalizat de CNI de la demararea subprogramului "Complexuri sportive" din cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social.Pana in prezent, au fost finalizate peste 1.130 de obiective de investitii in infrastructura sportiva din Romania (sali de sport, bazine de inot, patinoare artificiale sau complexuri sportive) . ...citeste mai departe despre " O noua baza sportiva de 5 stele in Romania: A costat 14,1 milioane de lei! " pe Ziare.com