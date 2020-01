Frumoasa Alena Kostornaia a castigat medalia de aur la Europene, pe un podium suta la suta rus, asa cum s-a intamplat si in proba de perechi la Graz.Alena Kostornaia, 16 ani, s-a clasat pe primul loc, in fata compatrioatelor Anna Scerbakova si Alexandra Trusova, ambele 15 ani, care au realizat in premiera in programul lor totusi sarituri cvadruple.In clasamentul general, Kostornaia a avut un total de 240,81 puncte, urmata de Anna Scerbakova (237,76) si de Alexandra Trusova (225,34).Acelasi podium a fost la fete si dupa programul scurt. Toate cele trei tinere patinatoare sunt antrenate de aceeasi tehniciana, reputata Eteri Tutberidze.Tot sambata, in proba de dans, Rusia s-a impus si aici, prin Victoria Sinitsina si Nikita Katsalapov (220,42), care au invins cuplul favorit din Franta, Gabriella Papadakis si Guillaume Cizeron, cu cinci titluri europene si 4 mondiale la activ.Rusia a dominat Europenele de patinaj artistic de la Graz, castigand toate medaliile de aur puse in joc, fiind pentru prima data din 2006 incoace cand s-a intamplat acest lucru.Urmeaza Campiontele Mondiale de la Montreal, Canada, care vor avea loc la mijlocul lunii martie. ...citeste mai departe despre " O tanara de 16 ani din Rusia a devenit campioana Europei la patinaj artistic " pe Ziare.com