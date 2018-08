O tenismena romana cere sprijin financiar pe internet pentru a putea juca tenis in continuare: Cati bani a castigat in 2018

Fosta finalista la Roland Garros 2018, in proba rezervata junioarelor, pe care a pierdut-o in fata Simonei Halep, Elena Bogdan traverseaza o perioada dificila, scrie Sport.ro.Tenismena in varsta de 26 de ani revine dupa o accidentare care a tinut-o departe de teren timp de trei luni si a ramas fara sponsor.Astfel, la sugestia unor prieteni, Elena Bogdan a apelat la aceasta solutie, pentru a nu fi nevoita sa renunte la tenis:"Dragii mei,In primul rand, dupa cum multi dintre voi stiti,in urma cu trei luni si jumatate am avut a doua operatie la genunchiul stang. Din fericire, totul a mers conform planului, iar lucrurile sunt foarte bune acum. Am avut norocul sa am oamenii frumosi in jurul meu, si dupa o perioada de recuperare buna, am putut reincepe antrenamentele.A fost o perioada grea pe plan profesional, din mai multe puncte de vedere, si de asemenea am avut multe momente in care am vrut sa renunt la cariera in tenis. Cumva insa, instinctul mi-a spus sa continui, asa ca am decis sa il ascult.Prin urmare, primul concurs la care voi participa va fi cel din Bucuresti, de saptamana viitoare. O sa particip doar in proba de dublu, la recomandarea doctorului. De asemenea, de acum inainte ma voi concentra pe proba de dublu, pentru a imi proteja genunchiul si a scadea riscul accidentarilor pe viitor.Iar in al doilea rand, voi lasa mai jos link-ul unei campanii creata de mine. De cateva luni nu mai beneficiez de un sponsor, iar prietenii mei din America m-au incurajat sa incep aceasta campanie pentru a primi sustinere. Multi sportivi din strainatate apeleaza la genul acesta de campanii, si mi se pare sincer o chestie foarte misto. Cred ca si noi in Romania incepem sa fim mai deschisi la minte cand vine vorba de lucruri de genul acesta,si sa ne ajutam mai mult intre noi.Asa ca, daca simtiti ca merita, haideti sa dam cat mai multe share-uri la postare, pentru a ajunge la cat mai multi oameni.Va multumesc si va imbratisez".Vezi si:Destine complet diferite: Ce se intampla cu Elena Bogdan, jucatoarea pe care Simona Halep o invingea in finala junioarelor de la Roland Garros in urma cu zece ani237.919 de dolari a strans Elena Bogdan in cariera, dintre care doar 985 in 2018. ...citeste mai departe despre " O tenismena romana cere sprijin financiar pe internet pentru a putea juca tenis in continuare: Cati bani a castigat in 2018 " pe Ziare.com