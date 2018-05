Pariurile pe handicapuri asiatice de la A la Z

De exemplu, joaca Manchester United cu Watford. Cota pentru victoria gazdelor este 1.30 la Admiral , adica trebuie sa pui o miza mare daca vrei sa obtii un profit decent.Daca nu vrei sa risti multi bani, poti opta pentru Manchester United -1 handicap asiatic, la o cota de 1.42 la Unibet , unul dintre operatorii care ofera linii asiatice. Asta inseamna ca pariul e castigator daca "diavolii" se impun la minim doua goluri diferenta.Daca favoritii inving la diferenta de un gol, ti se returneaza miza. Daca nu exista linia asiatica, aveai alternativa handicapului european -1 pentru o cota mai mare, dar acest pariu ar fi pierzator in cazul unei victorii a lui United la diferenta minima.Ca sa intelegi mai bine, voi lua exemplul meciului din finala Europa League, dintre Atletico Madrid si Olimpique Marseille, si voi prezenta toate pariurile pe handicapuri asiatice posibile in cazul echipei spaniole.Atletico -3 (cota 17.00) . Atletico trebuie sa se impuna la 4 goluri diferenta ca sa castigi. Daca se impune la 3 goluri, ti se returneaza miza.Atletico -2.75 (cota 9.50) . Atletico trebuie sa se impuna la 4 goluri diferenta ca sa castigi. Daca se impune la 3 goluri, castigi cota inmultita cu jumatate din miza.Atletico -2.5 (cota 6.75) . Atletico trebuie sa se impuna minim 3 goluri diferenta ca sa castigi.Atletico -2.25 (cota 6.25) . Atletico trebuie sa se impuna la 3 goluri diferenta ca sa castigi. Daca se impune la 2 goluri, ti se returneaza jumatate din miza.Atletico - 2 (cota 5.6) . Atletico trebuie sa se impuna la 3 goluri diferenta ca sa castigi. Daca se impune la 2 goluri, ti se returneaza toata miza.Atletico -1.75 (cota 3.8) . Daca Atletico invinge la trei goluri diferenta, castigi pariul. Daca va castiga la doua goluri diferenta, iei jumatate din miza inmultita cu cota.Atletico -1.5 (cota 3.0) . Castigi pariul daca Atletico invinge la minim doua goluri diferenta.Atletico -1.25 (cota 2.60) . Daca Atletico invinge la doua goluri diferenta, castigi pariul. Daca se impune la un singur gol, ti se returneaza jumatate din miza.Atletico -1 (cota 2.20) . Daca Atletico invinge la doua goluri diferenta, castigi pariul. Daca se impune la un singur gol, ti se returneaza toata miza.Atletico -0.75 (cota 1.83) . Daca echipa spaniola invinge la doua goluri diferenta, castigi pariul. Daca se impune la un singur gol, obtii jumatate din miza inmultita cu cota.Atletico -0.5 (cota 1.63) . Pariul este castigator daca Atletico invinge la orice scor.Atletico -0.25 (cota 1.42) . Castigi daca Atletico invinge la orice scor. Daca meciul se termina la egalitate, ti se returneaza jumatate din miza.Atletico 0 (cota 1.21) . Castigi daca Atletico invinge la orice scor. Daca meciul se termina la egalitate, ti se returneaza toata miza. Aceasta optiune este similara cu Atletico Draw No Bet, care la Fortuna are cota 1.20.Atletico +0.25 (cota 1.17) . Castigi daca Atletico invinge la orice scor. Daca meciul se termina la egalitate, castigi jumatate din miza inmultita cu cota.Atletico +0.5 (cota 1.14) . Castigi daca Atletico invinge sau daca meciul se termina egal.Atletico +0.75 (cota 1.08) . Castigi daca Atletico invinge sau daca meciul se termina egal. Daca pierde la un singur gol, ti se returneaza jumatate din miza.In ceea ce priveste liniile asiatice pe total goluri, sunt urmatoarele variante:Peste 0.5 (cota 1.08) . Pariul e castigator daca se inscrie macar un gol in timp regulamentar.Peste 0.75 (cota 1.10) . Pariul e castigator daca se inscriu cel putin doua goluri in meci. Daca se inscrie un singur gol, castigi jumatate din miza inmultita cu cota.Peste 1 (cota 1.11) . Pariul e castigator daca se inscriu macar doua goluri. Daca se inscrie un singur gol, ti se returneaza miza.Peste 1.25 (cota 1.25) . Pariul e castigator daca se inscriu macar doua goluri. Daca se inscrie un singur gol, pierzi jumatate din miza.Peste 1.5 (cota 1.38) . Pariul e castigator daca se inscriu macar doua goluri.Peste 1.75 (cota 1.50) . Pariul e castigator daca se inscriu macar trei goluri. Daca se marcheaza doua goluri, castigi jumatate din miza inmultita cu cota.Peste 2 (cota 1.67) . Pariul e castigator daca se dau macar trei goluri. Daca se inscriu doua goluri, ti se returneaza miza.Peste 2.25 (cota 1.97) . Pariul e castigator daca se inscriu macar trei goluri. Daca se inscriu doua goluri, pierzi jumatate din miza.Peste 2.5 (cota 2.28) . Pariul e castigator daca se marcheaza macar trei goluri.Peste 2.75 (cota 2.70) . Pariul e castigator daca se inscriu macar patru goluri. Daca se dau trei goluri, castigi jumatate din miza inmultita cu cota.Peste 3 (cota 3.50) . Pariul e castigator daca se inscriu macar patru goluri. Daca se marcheaza trei goluri, ti se returneaza miza.Peste 3.25 (cota 3.95) . Pariul e castigator daca se inscriu macar patru goluri. Daca se dau trei goluri, pierzi jumatate din miza.Peste 3.5 (cota 4.40) . Pariul e castigator daca se marcheaza macar patru goluri.Sub 3.5 (cota 1.23) . Pariul e castigator daca se inscriu cel mult trei goluriSub 3.25 (cota 1.27) . Pariul e castigator daca se marcheaza cel mult doua goluri. Daca se dau trei, castigi jumatate din miza inmultita cu cota.Sub 3 (cota 1.32) . Pariul e castigator daca se inscriu cel mult doua goluri. Daca se dau trei, ti se returneaza miza.Sub 2.75 (cota 1.49) . Pariul e castigator daca se marcheaza cel mult doua goluri. Daca se inscriu trei, pierzi jumatate din miza.Sub 2.5 (cota 1.66) . Pariul e castigator daca se inscriu cel mult doua goluri.Sub 2.25 (cota 1.87) . Pariul e castigator daca se marcheaza cel mult un gol. Daca se dau doua, castigi jumatate din miza inmultita cu cota.Sub 2 (cota 2.28) . Pariul e castigator daca se inscrie cel mult un gol. Daca se inscriu doua, ti se returneaza miza.Sub 1.75 (cota 2.70) . Pariul e castigator daca se inscrie cel mult un gol. Daca se dau doua, pierzi jumatate din miza.Sub 1.5 (cota 3.10) . Pariul e castigator daca se marcheaza cel mult un gol.Sub 1.25 (cota 4.10) . Pariul e castigator daca nu se marcheaza. Daca se inscrie un gol, castigi jumatate din miza inmultita cu cota.Sub 1 (cota 7.50) . Pariul e castigator daca nu se marcheaza. Daca se inscrie un gol, ti se returneaza miza.Sub 0.75 (cota 8.5) . Pariul e castigator daca nu se marcheaza. Daca se inscrie un gol, ti se returneaza jumatate din miza.Sub 0.5 (cota 9.5) . Pariul e castigator daca nu se marcheaza.Daca ai citit cu atentie exemplul de mai sus, ai vazut ca nu este deloc complicat sa pariezi pe linii asiatice, returnarile totala de miza fiind o adevarata plasa de siguranta pentru pariori.