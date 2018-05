Peste 3.000 de alergatori au participat la Crosul Universitatii Bucuresti-cora Lujerului Challenge

Crosul a fost organizat in parteneriat de catre cora Lujerului, Universitatea Bucuresti, prin Departamentul de Educatie Fizica si Sport, agentia Erka Synergy Communication si Consiliul General al Primariei Bucuresti.Evenimentul, care a reunit aproximativ 3000 de alergatori, a avut pe langa componenta sportiva si educationala, o componenta umanitara. Inscrierile au fost gratuite, insa participantii au putut face donatii catre Asociatia M.A.M.E., asociatie care desfasoara campanii si evenimente pentru ajutorarea copiilor bolnavi de cancer.In fiecare an, evenimentul promoveaza o viata sanatoasa, prin practicarea sportului si a miscarii, in randul tinerilor si nu numai.Si anul acesta, categoriile la care participantii s-au putut inscrie au fost: copii cu varste cuprinse intre 6 - 11 ani, adolescenti cu varste cuprinse intre 12 - 18 ani, studenti ai Universitatii Bucuresti si studenti Erasmus, seniori, cu varste cuprinse intre 19 - 41 de ani, angajati ai Universitatii Bucuresti si cora Lujerului, veterani cu varste de 42 si peste 42 de ani.Premiile au fost substantiale, iar festivitatea de premiere a finalistilor s-a tinut in parcarea magazinului cora Lujerului. Dupa premierea participantilor, a avut loc tombola traditionala, in urma careia o fericita participanta la cros a castigat o bicicleta, sponsorizata de cora Lujerului.Sponsorii acestui cros au fost: Asociatia Municipala Sportul pentru Toti, Avon, Asociatia Romana de Padbol, CEDES Cercetare-Dezvoltare, Clubul Sportiv Olimpic Triumf, Fitbit, Generali, Hama, Oriflame, JSP, Primaria Sectorului 6, WorldClass.Parteneri media: Business24, Hyperflash, Fitness Mag, IAA, Retail-FMCG, Running Mag, Stiri.com.ro, Ziarele.com, Ziare.com.Multumim tuturor partenerilor nostri care au inteles importanta implicarii lor in realizarea acestui eveniment!Va asteptam la anul!