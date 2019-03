Polivalenta Gabrielei Firea, mai scumpa decat cele trei stadioane construite pentru Euro 2020 la un loc!

Un calcul simplu arata ca viitoarea arena din Capitala va fi mai scumpa decat toate salile inaugurate in Romania in ultimii ani, dar si decat cele trei stadioane ce sunt reconstruite in vederea Euro 2020.In momentul de fata, cea mai moderna sala polivalenta din Romania este cea din Cluj. autoritatile locale au investit 90 de milioane de lei, in jur de 19 milioane de euro, in constructia arenei ce are o capacitate de zece mii de locuri.Din momentul inaugurarii si pana in prezent, Polivalenta din Cluj a fost gazda celor mai importante evenimente indoor din tara noastra, incepand cu Europenele de gimnastica si terminand cu meciurile echipelor de Fed Cup si Cupa Davis ale Romaniei.O alta sala polivalenta moderna este cea din Craiova. Aceasta a avut un cost destul de asemanator, 17,5 milioane de euro, desi are o capacitate la jumatate fata de cea din Cluj.De notat este insa faptul ca pretul arenei din Banie a fost majorat artificial de-a lungul anilor cu o serie de lucrari platite cu milioane bune de euro care n-au adus niciun beneficiu si au prelungit foarte mult termenul inaugurarii.Pe scurt, la Polivalenta din Cluj s-a ajuns la un cost de 1.900 de euro pe loc, in timp ce la cea din Craiova costul este de peste 4.000 de euro pe loc.Daca ne uitam la proiectul anuntat de Gabriela Firea - o sala cu o capacitate de 20 de mii de loucuri la un pret de 138 de milioane de euro - costul ar ajunge la aproape sapte mii de euro pe loc, de aproape patru ori mai mare decat la Cluj si aproape dublu fata de Craiova!Citeste si Firea anunta o Sala Polivalenta de 138 de milioane de euro in BucurestiAceeasi Gabriela Firea a explicat ca pentru sala cu o capacitate de 20.000 de locuri se va construi o parcare subterana cu 380 de locuri. La Polivalenta din Cluj, cu o capacitate de doar zece mii de locuri, parcarea subterana poate gazdui 443 de autoturisme!Daca Primaria Capitalei va duce proiectul la bun sfarsit la acest cost, Polivalenta va deveni a doua cea mai scumpa arena sportiva din Romania, dupa National Arena!La 138 de milioane de euro, sala ar fi mai scumpa decat stadioanele din Cluj (44 de milioane de euro), Craiova (50 de milioane de euro) si Ploiesti (17 m ...citeste mai departe despre " Polivalenta Gabrielei Firea, mai scumpa decat cele trei stadioane construite pentru Euro 2020 la un loc! " pe Ziare.com