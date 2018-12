Prima agentie de pariuri si jocuri de noroc care paraseste Romania dupa adoptarea taxei pe lacomie. Si e doar inceputul

Operatorul 888 Holdings, care detine licente in tara noastra pentru 888casino.ro, 888poker.ro, 888sport.ro si 888.ro va parasi Romania de la 1 ianuarie 2019, informeaza Gnttips.ro.Un prim pas a facut deja, iar 888 Holdings a anulat un eveniment major programat in prima parte a anului 2019, un turneu de poker live, la care erau asteptati peste 1.000 de jucatori din 30 de tari.888 Holdings ia aceasta decizie deoarece "taxa pe lacomie" ii vizeaza si pe operatorii jocurilor de noroc, carora li s-a impus un nivel de impozitare de 2% din totalul taxelor de participare incasate (rulajul).Sorin Constantinescu, presedintele Asociatiei Organizatorilor de Cazino din Romania si CEO-ul Pokerfest Romania, avertizeaza ca acesta este doar inceputul sfarsitului pentru industria jocurilor de noroc din Romania."888 Holdings tocmai a anuntat anularea turneului de poker live programat pentru prima parte a anului 2019 in Romania, ceea ce este un semnal clar ca pregatesc retragerea de pe piata romaneasca incepand cu 1 ianuarie 2019. Noile taxe impuse de statul roman pur si simplu vor duce la faliment. Taxele pentru 2018, care trebuiesc platite odata cu intrarea in vigoare a ordonantei, vor depasi cu mult profitul obtinut in Romania", a spus Constantinescu pentru Gnttips.ro.Mai multi operatori au transmis ONJN ca se gandesc sa iasa de pe piata din RomaniaCazul celor de la 888 Holdings nu este insa singular. Conform unor surse citate de portalul de ponturi si pariuri, mai multi operatori au transmis notificari catre ONJN (organismul care reglementeaza piata jocurilor de noroc din Romania), prin care anunta ca iau in calcul parasirea pietei din Romania din cauza "taxei pe lacomie".Asta deoarece bugetele companiilor au fost date peste cap. Prima problema? Taxa trebuie platita pana pe 15 februarie avand ca baza de impozitare sumele incasate in 2018. S-a ajuns astfel in situatia in care taxele ce urmeaza a fi platite sa depaseasca chiar si de trei ori tot profitul inregistrat in 2018.Conform sursei citate, unul dintre cei mai mari operatori de pe piata, prezent in mediul online dar si stradal, ar avea de platit conform noii taxe, doar din incasarile online, nu mai putin de 30 de milioane de euro, in conditiile in care profitul pe 2018 este estimat la 12 milioane de euro.Un alt operator care activeaz ...citeste mai departe despre " Prima agentie de pariuri si jocuri de noroc care paraseste Romania dupa adoptarea taxei pe lacomie. Si e doar inceputul " pe Ziare.com