Concret, CNI a stabilit un cost de 26 de milioane de euro pentru noul Giulesti, insa firmele interesate au transmis oferte cu cel putin 10% mai mari si asta pentru in ultimul an si jumatate s-au majorat considerabil preturile materialelor de constructie.In momentul de fata, scrie gsp.ro, Compania Nationala de Investitii spera sa gaseasca diferenta de bani, in jur de trei milioane de euro, la ministerele implicate in proiectul Euro 2020.Problema este ca termenul de executie a lucrarilor este de 21 de luni, ceea ce inseamna ca, daca se va mai intarzia, stadionul va fi gata dupa Campionatul European!"Stiu de situatia de la stadionul din Giulesti. Dar CNI cauta surse de finantare pentru diferenta care a aparut, preturile crescand de cand s-au facut planurile de prefezabilitate. Sunt increzator ca situatia va fi rezolvata si stadioanele vor fi gata la timp", a declarat Gica Popescu, consilier al primului ministru pe proiectul Euro 2020.Pentru ca situatia arenei este incerta, cei de la Academia Rapid au decis sa omologheze stadionul pentru Liga 3, urmand a folosi Giulestiul cel putin in turul de campionat. ...citeste mai departe despre " Probleme cu noul stadion Giulesti: Companiile cresc pretul " pe Ziare.com