Probleme la stadionul de 55 de milioane de euro construit la Craiova si inaugurat in urma cu doar 4 luni

Acoperisul arenei care a costat 55 de milioane de euro s-a crapat in zona rosturilor de dilatare ale structurilor de rezistenta, iar doi muncitori au fost surprinsi in timp ce incercau sa rezolve problema."Acoperisul a crapat pe o portiune de circa patru metri, chiar in zona rosturilor de dilatare ale structurilor de rezistenta", dezvaluie Gazeta de Sud."Crapatura analizata de cei doi muncitori se afla in partea din fata a arenei, la intrarea dinspre bulevardul Stirbei Voda, si e posibil sa fi aparut, potrivit spuselor unui specialist in constructii, din cauza contractarii rosturilor de dilatare", continua sursa citata.Noul stadion din Craiova are 30.983 de locuri.