Reactia lui Vladimir Putin dupa victoria istorica a Rusiei de la Cupa Mondiala

Chiar daca nu s-a aflat in tribune din cauza programului incarcat, Putin a fost la curent cu tot ce s-a intamplat in timpul meciului, ba chiar a discutat si cu selectionerul inaintea partidei, dupa cum a dezvaluit purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov."Asa cum a facut toata tara, si presedintele Putin a urmarit meciul de la fluierul de la start si a sustinut echipa noastra. Inaintea partidei, pe la pranz, presedintele l-a sunat pe selectioner pentru a-i ura noroc si a remarcat faptul ca, sub bagheta acestui antrenor, fotbalistii au avut rezultate remarcabile, reusind sa treaca de grupe. A fost un rezultat ce le-a dat posibilitatea sa joace liberi, fara presiune si sa isi arate talentul", a spus Peskov intr-o interventie pentru agentia TASS.Putin l-a sunat pe selectionerul Cherchesov si dupa fluierul de final al arbitrului."Putin i-a spus ca lucrul care conteaza cel mai mult in sport este rezultatul, iar rezultatul de acum este o victorie pentru noi. Seful statului le-a transmis membrilor echipei mult noroc in urmatoarea partida", a mai spus Peskov.Spania a fost eliminata de la Cupa Mondiala chiar de catre tara gazda Rusia, in optimile de finala, dupa lovituri de departajare, scorul fiind 1-1 dupa 120 de minute si 4-3 la "loteria penaltiurilor".Citeste si:Rusia elimina Spania la loviturile de departajare si merge in sferturile de finala la Cupa MondialaCroatia elimina Danemarca dupa o loterie nebuna a penaltiurilor la Cupa MondialaLa loviturile de la 11 metri au marcat Smolov, Ignashevich, Golovin si Cheryshev, iar pentru iberici au punctat Iniesta, Pique si Sergio Ramos.Ibericii care au ratat de la punctul cu var sunt Koke si Iago Aspas.In sferturile de finala, rusii vor da peste Croatia, formatie ce a trecut tot la penaltiuri de reprezentativa Danemarcei.