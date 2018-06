Reactia Primariei Capitalei dupa dezvaluirile despre contractul semnat de Firea si FCSB

Reprezentantii Primariei Capitalei au negat vehement ca acest contract creaza vreun prejudiciu Primariei, sustinand ca, in realitatea, ar aduce numai beneficii.PMB a explicat apoi de ce a semnat acest contract cu FCSB, fara licitatie, si a sustinut ca intelegerea este mult mai convenabila decat cea precedenta, cu firma UTI.Redam integral comunicatul de presa al Primariei Capitalei:Primaria Municipiului Bucuresti dezminte categoric informatiile aparute in spatiul public, legate de protocolul incheiat cu FCSB care are ca obiect mentenanta gazonului Arenei Nationale.Dat fiind faptul ca Arena Nationala este singurul stadion realizat la standarde europene care functioneaza conform cerintelor UEFA si din dorinta de a nu periclita programul de joc al echipelor de club si a echipei nationale, cele doua parti, respectiv Municipiul Bucuresti si SC Fotbal Club FCSB SA au incheiat acest Protocol.Astfel, in urma acestui Protocol, Municipiul Bucuresti transfera obligatia de intretinere a suprafetei de gazon catre SC Fotbal Club FCSB SA in schimbul compensarii sumelor aferente inchirierii stadionului.Motivul pentru care Protocolul a fost semnat doar cu SC Fotbal Club FCSB SA este faptul ca SC Fotbal Club FCSB SA este principalul solicitant privind inchirierea Arenei Nationale.Subliniem faptul ca la nivelul Primariei Capitalei nu s-a inregistrat nici un prejudiciu financiar, ci, dimpotriva, s-au realizat economii care pot fi demonstrate cu documente.In acest sens, atasam comparativ preturile unitare practicate de SC UTI SA si preturile unitare practicate dupa semnarea Protocolului cu SC Fotbal Club FCSB SA.Dupa cum se poate observa, in aceasta comparatie reiese diferenta clara de pret, respectiv o reducere a cheltuielilor privind activitatile necesare mentinerii unei suprafete de joc optime.- In contractul cu SC UTI SA pretul unitar al acelorasi activitati a fost cel putin dublu in comparatie cu preturile unitare detaliate in situatiile de lucrari atasate documentatiilor de compensare a platilor de catre FCSB.Exemplu: in contractul cu SC UTI SA pretul per mp pentru activitatea de suprainsamantare era de 0,18 euro/mp, in timp ce, asa cum se poate vedea din documentele atasate, pentru aceeasi activ ...citeste mai departe despre " Reactia Primariei Capitalei dupa dezvaluirile despre contractul semnat de Firea si FCSB " pe Ziare.com