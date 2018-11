Reactia Primariei Capitalei in disputa legata de National Arena: Iata ce se intampla cu gazonul

Tonul l-a dat managerul sportiv al FCSB, care a acuzat autoritatile locale pentru ca au permis desfasurarea unui turneu de fotbal pentru juniori pe cel mai mare stadion din tara, copiii distrugand suprafata de joc.Primaria sustine ca se efectueaza lucrari de intretinere si refacere a gazonului, care nu va fi inlocuit, si ca turneul pentru juniori a fost un adevarat succes."In prezent, societatea care intretine gazonul pe Arena Nationala efectueaza proceduri uzuale de intretinere in urma evenimentelor care au avut loc in ultima perioada, respectiv tunderea acestuia si eliminarea materialului vegetal vatamat sau mort pentru pregatirea solului in vederea insamantarii, refacerii, mentinerii densitatii si omogenitatii gazonului. Gazonul nu va fi schimbat, iar lucrarile de intretinere se realizeaza fara costuri suplimentare.In ceea ce priveste turneul de fotbal pentru copii, "Cupa Centenarului Marii Uniri", care s-a desfasurat pe Arena Nationala, mentionam ca la acest eveniment au participat peste 3.500 de copii, cu varste cuprinse intre 6 si 10 ani, din Romania si Republica Moldova, majoritatea din acestia avand pentru prima data ocazia sa joace sau chiar sa vada un stadion modern, care gazduieste meciuri internationale. Consideram ca aprecierile conform carora acesti copii nu ar fi trebuit sa joace pe Arena Nationala sunt neinspirate, mai ales ca fotbalistii profesionisti ar trebui sa incurajeze tinerii sportivi sa faca perfomanta la cel mai inalt nivel", se arata in comunicatul remis Ziare.com.Mihai Stoica a acuzat primaria de "populism" pentru ca a organizat turneul de juniori si ca a permis astfel distrugerea gazonului, asta desi ar incasa o chirie "exorbitanta" pentru meciurile jucate acolo.Imediat, oficialul FCSB a fost pus la punct de finantatorul clubului, Gigi Becali , cel care este nasul de cununie al primarului Bucurestiului, Gabriela Firea.Citeste si:Mihai Stoica a rabufnit la adresa Gabrielei Firea: "Hai sa facem actiuni ca sa fim votati. O rusine!"Gigi Becali l-a pus la punct pe Mihai Stoica, dupa ce a criticat-o pe Gabriela Firea: Nu te iei de fina mea!M.D. ...citeste mai departe despre " Reactia Primariei Capitalei in disputa legata de National Arena: Iata ce se intampla cu gazonul " pe Ziare.com