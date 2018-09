Miliardarul rus solicita 3,3 miliarde de euro in schimbul formatiei pe care o detine din 2003, anunta Bloomberg.Potrivit sursei citate, Roman Abramovic a refuzat recent o oferta de 2,5 miliarde de euro."Desi propunerea respinsa ar fi insemnat un adevarat record de vanzare pentru un club sportiv, Abramovic prefera sa astepte si, de la inceputul anului, este sfatuit de Raine Group LLC, o companie din New York care il va ajuta sa isi administreze tranzactia", noteaza Bloomberg.Sub patronatul lui Roman Abramovic, Chelsea a castigat cinci titluri in Premier League, cinci FA Cup si doua League Cup pe plan intern, in timp ce pe plan international s-a impus o data in Europa League si o data in Champions League.I.G. ...citeste mai departe despre " Roman Abramovic vinde Chelsea: Suma uriasa ceruta in schimbul echipei britanice " pe Ziare.com