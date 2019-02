Sfaturi pentru formarea biletelor la pariuri sportive

Fireste, nimic nu este sigur, iar toata aceasta activitate este de preferat sa fie privita ca un oricare alt hobby si sa nu fie considerata o sursa de venit.1. Cel mai important sfat pe care il putem oferi este sa mizati intotdeauna atat cat va puteti permite sa pierdeti. Pariurile trebuie sa fie tratate ca un hobby si nu ca o sursa sigura de venit.2. Cei mai multi dintre pariori aleg sa plaseze bilete cu un numar mare de evenimente, ceea ce automat le diminueaza sansele de reusita, asa ca recomandam sa selectati cat mai putine evenimente, in ciuda faptului ca si castigul va fi unul redus. Specialistii recomanda intre doua si patru pariuri pe bilet.3. In general, meciurile echilibrate ar trebui evitate, deoarece in cazul acestora este intotdeauna loc de surprize. Atat in sporturile individuale, cat si in cele de echipa, astfel de confruntari sunt geu de anticipat.4. De asemenea, pariurile pe oaspeti sunt si ele destul de riscante, tinand cont ca formatiile vizitatoare sunt dezavantajate de faptul ca joaca in deplasare, avand in fata un public ostil, care in general isi impinge favoritii de la spate, asa ca trebuie sa avem mare grija atunci cand luam in calcul un astfel de meci.5. Atunci cand alegem meciurile pe care urmeaza sa le plasam pe biletul zilei, este recomandat sa fie doar din sporturi, si implicit, competitii pe care le urmarim, deoarece avem mult mai multe informatii la dispozitie, cu ajutorul carora ne putem face o idee in alegerea pronosticurilor.6. De asemenea, va recomandam sa evitati sa pariati excesiv pe favoritele certe, deoarece chiar si formatii ca PSG, Manchester City, Real Madrid, Barcelona sau Bayern Munchen, extrem de valoroase, pot claca oricand. Ba mai mult, agentiile de pariuri ofera cote extrem de mici unor astfel de echipe, pe care, oricat de sigure par, nu se merita sa mizam.Cand va loviti de o cota foarte mica, fara valoare, puteti sa aruncati o privire si peste pariurile pe handicap asiatic din oferta agentiei respective.7. Nu trebuie niciodata sa pariem cu sufletul, asa ca recomandam ca atunci cand alegem un meci in care este angrenata echipa favorita sa facem mai intai o analiza corecta, iar daca nu avem argumente logice care sa ne ghideze catre un pariu convenabil, este de preferat sa evitam partida.8. Statistica meciurilor directe pacaleste de multe ori, iar majoritatea pariorilor se bazeaza pe aceasta. Evident, trebuie luata in calcul, insa nu trebuie sa ne raportam doar la ea, ci, in functie si de alti factori, sa ne alegem pronosticul.9. Desi par tentante, cotele mari sunt extrem de riscante, asa ca recomandam fie sa le evitati, fie sa le jucati single, insa doar in cazul in care chiar prezinta incredere.Evident, daca tinem cont de aceste sfaturi, nu inseamna ca ne vom imbogati, insa, atunci cand alcatuim biletul zilei, intotdeauna trebuie sa ne documentam, sa alegem cele mai bune informatii, sa mizam doar pe meciurile in care avem incredere, iar in functie de sansele de reusita pe care le dam biletului alegem si miza, care, dupa cum am mentionat, sa nu fie mai mare decat cea pe care ne permitem sa o pierdem.