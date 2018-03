Sibiul va avea un stadion de 19 mii de locuri: Iata cum va arata arena de 17 milioane de euro

Primaria orasului a anuntat, luni, ca va contracta si cea de-a doua faza a modernizarii stadionului din localitate, arena urmand a fi transformata intr-una ultramoderna."Continuam sa investim in sport pentru ca recunoastem importanta acestuia in cresterea calitatii vietii pentru locuitorii orasului nostru. De la deschiderea salilor de sport si a curtilor scolilor si liceelor pentru asociatiile si cluburile sportive si amenajarea unor zone de sport in parcuri si in cartiere si pana la modernizarea Stadionului Municipal, Primaria Sibiu finanteaza substantial sportul, in limitele legilor si a bugetului existent. Vom contracta a doua etapa de modenizare a Stadionului, principala baza sportiva a orasului, care se va transforma intr-un spatiu modern pentru evenimente sportive", a declarat Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.Daca in prima faza de modernizare lucrarile constau in "reabilitarea tribunei oficiale, a peluzei cu vestiare, a pistei de atletism si a gardului de imprejmuire a acesteia, precum si demolarea tribunelor degradate care vor fi ulterior reconstruite", faza a doua este mult mai complexa.Aceasta cuprinde "reconstruirea tribunelor demolate in prima etapa de modernizare si acoperirea acestora cu o structura metalica care va include si sistemul de nocturna si tabele electronice de scor, amenajarea unui numar de aproximativ 240 locuri de parcare sub tribunele noi construite si in curtea interioara, montarea de turnicheti si case de vanzare bilete noi, realizarea unui sistem de sonorizare si a unui sistem de supraveghere video, inlocuirea completa a suprafetei de joc si introducerea sistemului de incalzire in gazon, refacerea completa a retelelor de utilitati, reabilitarea si dotarea corespunzatoare a salii de atletism, dar si dotarea spatiilor interioare corespunzator utilizarii acestui stadion".Costul total al lucrarilor, faza unu si faza doi, este de 80,5 milioane de lei, aproximativ, 17,3 milioane de euro.Viitorul stadion va avea o capacitate de 19 mii de locuri.M.D. ...citeste mai departe despre " Sibiul va avea un stadion de 19 mii de locuri: Iata cum va arata arena de 17 milioane de euro " pe Ziare.com