Marti seara, pe contul Simonei de pe reteaua de socializare au aparut mesaje curioase, campioana de la Wimbledon cerandu-le celor peste 1,3 milioane de urmaritori sa o ajute cu bani pentru ca ar fi blocata in Elvetia.La scurt timp, Halep a postat un mesaj pe Twitter prin care anunta ca a fost victima unui atac."Va rog sa-i ignorati pe hackerii care se distreaza acum pe contul meu de Instagram. Suntem la curent cu ce se intampla si Instagram lucreaza la asta. Sper ca va fi rezolvat repede", a transmis Simona, revenind cu un alt mesaj dupa careva ore:"Totul e curat acum!"Citeste si: Simona Halep, atacata de hackeri: Cati bani au cerut atacatorii in numele sportivei (Foto)Si, intr-adevar, de pe contul de Instagram au disparut postarile prin care se cereau bani, semn ca sportiva l-a recuperat.Cate 500 de dolari au cerut hackerii pe o aplicatie de transfer de bani, sustinand ca cei care trimit sumele respective vor primi 1.500 de dolari inapoi in weekend.M.D. ...citeste mai departe despre " Simona Halep si-a recuperat contul de Instagram dupa ce a fost atacata de hackeri " pe Ziare.com