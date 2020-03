Conform The Guardian, pierderile pe care organizatorii de la Indian Wells le-au suferit se ridica la aproximativ 50 de milioane de dolari.Organizatorii vor fi nevoiti sa returneze banii pe bilete si nu vor putea onora intelegerile de sponsorizare semnate anterior.In plus, nici contractul cu televiziunile nu a mai putut fi onorat.Nu se stie insa ce se va intampla cu turneul, daca acesta va mai avea loc in acest an sau editia din 2020 va fi abandonata complet.Jucatorii ajunsi deja la Indian Wells au ramas aici si isi continua activitatea, in speranta ca macar turneul de la Miami va avea loc.Totusi, Sky Sport a anuntat ca si competitia de la Miami a fost anulata.Citeste si: Organizatorii de la Indian Wells iau o decizie de ultima ora dupa ce au anulat turneulC.S. ...citeste mai departe despre " Suma uriasa pierduta de organizatorii de la Indian Wells dupa ce turneul a fost anulat " pe Ziare.com