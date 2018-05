Te provocam la Crosul Universitatii Bucuresti-cora Lujerului Challenge!

Crosul este organizat in parteneriat, de catre cora Lujerului, Universitatea Bucuresti, agentia Erka Synergy Communication si Consiliul General al Primariei Bucuresti.Competitia are o componenta educationala, incurajand miscarea si activitatile recreative, dar si umanitara.Toti participantii pot dona, la fata locului, o suma pentru Asociatia M.A.M.E. care desfasoara numeroase campanii si evenimente, pentru ajutorarea copiilor bolnavi de afectiuni oncologice, precum si a parintilor acestora.Evenimentul promoveaza o viata sanatoasa, prin practicarea sportului si a miscarii, in randul tinerilor, dar si al altor categorii de varsta.Categoriile la care se pot inscrie participantii sunt: copii cu varste cuprinse intre 6 - 11 ani, adolescenti cu varste cuprinse intre 12 - 18 ani, studenti ai Universitatii Bucuresti si studenti Erasmus, seniori, cu varste cuprinse intre 19 - 41 de ani, angajati ai Universitatii Bucuresti si cora Lujerului, veterani cu varste de 42 si peste 42 de ani. Sunt asteptate pentru inscrieri aproximativ 3000 de persoane.Inscrierea este gratuita pentru toti participantii si se poate face online, accesand formularul electronic de inscriere de pe website-ul Departamentului de Educatie Fizica si Sport http://defs.unibuc.ro/signup/crosub , pana vineri 18 mai, ora 24:00, la sediul Cora Lujerului (Biroul Relatii Clienti), in datele de 17 si 18 mai, in intervalul 10:00 - 22:00 precum si in ziua crosului, sambata, 19 mai, in intervalul 07:30-09:00 pe terenurile de sport din incinta Facultatii de Drept. Dupa inchiderea inscrierilor, va asteptam la incalzirea dinainte de cros care va avea loc in fata Facultatii de Drept si va fi sustinuta de instructorul de fitness Adrian Bazavan.Traseul are 3,80 km, iar startul se va da din Piata Operei. Participantii vor alerga pe ruta Splaiul Independentei - Soseaua Cotroceni - Bulevardul Iuliu Maniu, iar sosirea va fi amenajata in parcarea Hipermarketului cora Lujerului. Dupa cros, sunteti asteptati la o sesiune de stretching oferita de instructorii de la WorldClass.Premiile vor fi substantiale, iar festivitatea de premiere a finalistilor se va tine in parcarea magazinului cora Lujerului, in intervalul 12:00-13:00. De asemenea, ca in fiecare an, evenimentul se va termina cu o tombola cu premii, ceea ce inseamna mai multe sanse de castig.Sponsorii acestui cros sunt: Asociatia Municipala Sportul pentru Toti, Avon, Asociatia Romana de Padbol, CEDES Cercetare-Dezvoltare, Clubul Sportiv Olimpic Triumf, Divertiland, Fitbit, Generali, Hama, Oriflame, JSP, Primaria Sectorului 6, WorldClass.Parteneri media: Business24, Hyperflash, Fitness Mag, IAA, Retail-FMCG, Running Mag, Stiri.com.ro, Ziarele.com, Ziare.com.Va asteptam in numar cat mai mare la cros, voia buna nu are voie sa lipseasca!