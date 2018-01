Sportiva noastra este primul numar 1 din istoria tenisului ce a evoluat cu un echipament "no name", iar situatia s-ar putea repeta si la Australian Open.Contractul cu Adidas, care ii aducea Simonei Halep 1 milion de euro pe an, a expirat pe 31 decembrie, iar de atunci echipa sportivei nu a gasit o noua intelegere.Potrivit The Telegraph, negocierile sunt tergiversate de faptul ca lumea tenisului nu o considera un adevarat star pe Simona, in pofida faptului ca a ajuns pe primul loc WTA.In plus, faptul ca provine din Romania reprezinta de asemenea un impediment pentru producatorii de echipament sportiv."Criza prin care trece Simona Halep in privinta sponsorului demonstreaza ca lumea tenisului o priveste mai mult ca fiind printesa care pastreaza tronul cald pana cand va reveni Serena Williams. Acest lucru este nedrept deoarece Halep are multe calitati, un spirit atletic de-a dreptul ciudat si un bun simt al umorului.Din pacate, tara ei natala, Romania, ofera putine beneficii materiale producatorilor, iar Halep a pierdut de asemenea doua finale la Roland Garros", a scris The Telegraph in editia premium.Chestionata pe tema lipsei unui sponsor de echipament, Simona Halep a spus ca lasa totul in seama managerului Virgina Ruzici.Potrivit informatiilor neoficiale, Simona ar solicita 2 milioane de euro pentru a semna un nou contract.C.S. ...citeste mai departe despre " The Telegraph explica motivul pentru care Simona Halep nu-si gaseste un nou sponsor " pe Ziare.com