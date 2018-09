Astfel, planul lui Tiriac de a deschide o universitate de sport in tara noastra are sanse sa fie realizat cu petrodolarii din Emiratele Arabe Unite."Seful guvernului din Abu Dhabi, seicul Hamdan, a fost in tara, eu habar nu am avut ca a venit. Avand in vedere ca il cunosc de mult timp si am avut onoarea sa fiu invitat de dumnealui in Africa, la vanatoare, saptamani intregi, a intrebat de mine.Si si-a facut timp imediat. Am vorbit cu dumnealor si zicea: "Domne', Romania are in spatele nostru cand doreste (...) cand doreste, investitii nelimitate". Cine plateste cafeaua sau cine da un miliard, e acelasi lucru acolo! Dar toata lumea care investeste, investeste ca sa castige. Cealalta se numeste pomana", a declarat Ion Tiriac, potrivit Telekomsport.Omul de afaceri roman sustine ca este gata sa ofere 50 de hectare de teren si sa contribuie cu 100 de milioane de euro la proiectul universitatii.El ar mai avea nevoie insa de alte 300 de milioane de euro pentru a finaliza investitia, iar autoritatile nu il vor sprijini pentru ca Guvernul nu mai are bani.In aceste conditii, seicul Hamdan, vicepremier al Emiratelor, ar putea aduce restul de bani in numele statului arab. ...citeste mai departe despre " Tiriac anunta ca un seic extrem de bogat este gata sa faca "investitii nelimitate" in Romania " pe Ziare.com