Tiriac, Halep si Nastase au pierdut procesul cu BNR

La finalul anului trecut, Tiriac a adunat crema tenisului romanesc si a dat in judecata BNR , cerand reincluderea Arenelor BNR in circuitul sportiv.Cazul a fost solutionat de Tribunalul Bucuresti, care a respins cererea ca fiind "lipsite de interes" si cel in privinta daunelor morale ca fiind nefondat.Tiriac spune ca instanta a luat aceasta decizie deoarece nu are calitatea necesara pentru a fi parte intr-un proces."Am dat in judecata BNR, dar se pare ca nu putem fi parte a unui proces pentru ca nu suntem proprietarii. Intrebarea mea este cine atunci se leaga de treaba asta?", a spus Tiriac la Antena 3.Pe fondul neintelegerilor cu BNR, Tiriac a mutat inca de acum cativa ani turneul de tenis de baieti la Budapesta. Omul de afaceri spune ca BNR n-ar fi avut deloc dreptul sa aiba baza sportiva in proprietate."23 de ani am facut turneul. 23 de ani am reparat la acel stadion atat cat am putut. Nu aveam dreptul sa facem mai mult, nu era proprietatea noastra. Nu am nimic cu BNR, cu domnul Isarescu, dar nu o sa inteleg niciodata de unde atata invrajbire cu acel stadion. Ma stupefiaza ca nu s-a autosesizat nimeni pana acum.Acea proprietate a fost luata ilicit de BNR. Guvernul nu si-a dat nimeni acordul de vanzare. Din ce stiu, Senatul a aprobat legea ca proprietatea sa treaca in mainile statului, dar pana acum nu a pus-o la vot. Acum este tarziu, turneul se va juca la Budapesta in 2019", a mai spus Tiriac.Pe langa Tiriac, printre reclamantii de la Tribunalul Bucuresti s-au mai aflat Ilie Nastase, Virginia Ruzici, Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cirstea, Andrei Pavel, Horia Tecau, Marius Copil, Adrian Ungur, George Cosac, Cosmin Hodor si Alina Cercel.Paratele din proces au fost BNR, Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Tineretului si Sportului.In cadrul procesului, reclamantii au cerut constatarea de catre instanta a faptului ca dreptul de proprietate asupra Arenelor BNR, denumite si "Parcul cu Platani", apartine statului roman si nu Bancii Nationale a Romaniei; constatarea nulitatii protocolului BNR - MTS din 1991 si obligarea BNR la plata unor daune morale in cuantum de 2 milioane de euro cauzate de Banca Nationala prin scoaterea si blocarea reintroducerii Arenelor in circuitul national sportiv.