Un club din Turcia a intrat in istorie: Primul transfer din lume platit cu Bitcoin

Harunustaspor, o echipa de amatori ce evolueaza in Sakarya First Division Group B, l-a cumparat pe Omer Faruk Kiroglu, un fotbalist in varsta de 22 de ani, platind 0.0524 BTC (Bitcoin) si 2.500 de lire turcesti.Valoarea totala a mutarii este de aproximativ o mie de euro, 440 de euro reprezentand valoarea fractiei de Bitcoin platita de catre club."Este o premiera pentru Turcia si pentru intreaga lume. Suntem mandri de aceasta realizare si suntem constienti ca vom deveni mai cunoscuti atat in tara, cat si in strainatate", a spus presedintele lui Harunustaspor, Haldun Sehit, citat de turkish-football.com.Bitcoinul este o criptomoneda creata in 2009 ce a explodat in 2017, valoarea ei ajungand aproape de 20 de mii de dolari.Este insa extrem de volatila, putand inregistra cresteri spectaculoase, dar si prabusiri la fel de mari in decurs de cateva zile.