Un nou stadion modern in Romania: Va costa 38 de milioane de euro

FC Hermannstadt va beneficia de o arena de top incepand cu anul viitor, dupa o investitie de 38 de milioane de euro!"Anul viitor depunem mai multe proiecte la primarie. Oamenii de acolo vor sa se implice in sport si asta nu poate decat sa ma bucure. Au reusit sa modernizeze actualul stadion si sa puna nocturna. Vom avea stadion de categoria 4 in 2020 in care se vor investi 38 de milioane de euro", a anuntat Iuliu Muresan la ProX.FC Hermannstadt a fost infiintata in 2015 si evolueaza in Liga 1 din 2018.Dupa promovarea in prima liga, din cauza unor lucrari de moderernizare a Stadionului Municipal (Sibiu), echipa si-a desfasurat meciurile de pe teren propriu in anul 2018 pe Stadionul Trans-Sil din Targu Mures.In 2019 echipa nu a mai putut omologa nici stadionul Trans-Sil si s-a mutat pe stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti, intorcandu-se odata cu inceperea noului sezon la Targu Mures.Etapa aceasta, sibienii au reveni pe propriul stadion, reusind surpriza cu CFR Cluj, scor 1-1.13 (penultimul) e locul ocupat de FC Hermannstadt in clasamentul Ligii 1.