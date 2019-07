A fost pusa in circulatie o emisiune de timbre dedicata Simonei Halep si succesului ei de la Wimbledon

Pea emisiunii de marci postale este reprodusa imaginea Simonei Halep ridicand trofeul de la Wimbledon 2019 (foto)., numerotata, prezintasi o ilustreaza in prim plan in timp ce prezinta publicului trofeul. In timbrul colitei nedantelate este redata o imagine de joc.Emisiunea de marci postale "" va fi disponibila incepand de vineri, 26 iulie 2019, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online Aceasta emisiune este completata de. Primul plic este echipat cu colita nedantelata si numerotata a emisiunii, fiind obliterat cu stampila "prima zi" a emisiunii, aplicata in clar, in folio aur. Al doilea plic al emisiunii este echipat cu timbrul colitei dantelate, fiind numerotat si obliterat cu stampila "prima zi".din cariera sa de jucatoare profesionista, dupa finala castigata cu 6-2, 6-2, in fata fostului numar 1 mondial, americanca Serena Williams, fiind primul trofeu la Wimbledon castigat de un roman.Dupa alte trei finale de Grand Slam - doua la Roland Garros (2014 si 2017) si una la Australian Open (2018), Simona Halep a castigat primul turneu de Grand Slam la Roland Garros (9 iunie 2018), obtinand cel mai important trofeu al carierei de pana la acel moment.