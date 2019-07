Peste 20 de companii de IT s-au aliniat la START-ul Regattei IT, singura competitie de sailing pentru pasionatii de tehnologie

Brand de angajator pus in valoare la Regatta IT

Peste 75% dintre participanti revin de la an la an

Participantii sunt amatori, cei mai multi dintre ei dobandind experienta strict prin participarea constanta la acest eveniment. Echipajele inscrise la editia de anul acesta a competitiei Regatta IT reprezinta companiile: Uipath, Zitec, Roweb, Netopia Payments, Ness Digital Engineering, Raiffeissen, Credify, mReady, Cybernet, HRS, eSolutions, Stockberry, Uniline, Tremend, Mirro, Piticlic, Enterprise Concept, Aquasoft, Powernet, Forcepoint, Softlead.", spunePrintre cei 200 de participanti se numara programatori, testeri, reprezentanti top si middle management sau specialisti ai departamentelor de marketing sau de resurse umane.Fiecare dintre companiile participante vor avea ocazia de a-si pune in valoare brandul de angajator, de a participa la activitatile competitiei din postura colegilor de echipaj, nivelele de management fiind lasate pe ponton. Evenimentul incurajeaza spiritul liber al oamenilor tehnici, deschiderea lor catre comunicare, natura si implicare in atingerea obiectivului principal: voie buna si, desigur, obtinerea unui loc pe podium.Pentru ca intreaga poveste a evenimentului sa respecte regulile de buna organizare, o comisie de cursa, formata din arbitrii profesionisti, va veghea la intreaga desfasurare a competitiei.Prin participarea la Regatta IT, companiile cresc vizibilitatea brandului de angajator, un element esential in contextul pietei de recrutare, in special in industria IT.Astfel, un teambuilding inedit, o iesire pe mare organizata intr-un weekend, implicarea unei echipe intregi in activitati de sailing pentru un obiectiv comun si pregatirile ce preced evenimentul, toate acestea readuc in prim plan misiunea si valorile organizationale in cel mai prietenos mod posibil.Dotati cu buna voie, zambete, tricouri, sepci sau steaguri cu insemnele companiei pe care o reprezinta, angajatii din companiile de IT isi iau din Regatta dedicata lor doza de entuziasm, inovatie si creativitate de care au nevoie pentru ca viata de angajat sa fie completa.Regatta IT a devenit traditie pentru cei mai multi dintre participanti, evenimentul fiind asteptat cu nerabdare de angajati, dar si de partenerii fiecarei editii. In multe dintre companiile cu maxim 20 de angajati, Regatta IT este teambuilding-ul ideal, in timp ce pentru companiile mari sau foarte mari competitia a creat echipaje dedicate. Pentru toti, insa, bucuria competitiei este unica si reprezinta motivul principal al revenirii.Mai multe detalii despre eveniment pot fi gasite aici Un eveniment sustinut de: Zitec, mReady, Liliac Wine, FitBit, Constantin Nautics, Black Cab, LifeHarbour, SetSail, Seanergya, Atra Doftana, Book Lover Society.Prieteni si parteneri media ai evenimentului: Business24, DoingBusiness, Radar de media, Ziare.com, Transilvania Business, Digital Business, Hipo.ro, PRWave, ANIS, Angajatorul Meu.Softlead este singura platforma de tip marketplace B2B din Romania, dedicata aplicatiilor software si generarii de lead-uri pentru companiile listate. In prezent, Softlead detine peste 300 de companii software, cu un cont functional si activ.