Doar un start-up romanesc din zece are acces simultan la finantare si mentoring, la standarde internationale (analiza)

In viziunea Angels Den Funding, un start-up cu sanse mari de succes este o companie cu un produs existent (MVP), bazat pe o idee cu o componenta puternic inovativa."Doar 10% dintre startup-urile din Romania analizate de echipa Angels Den Funding (aproximativ 500) au acces simultan la finantare si la mentoring la standarde internationale. Estimam ca sunt 150 de companii cu potential de scale-up, in Romania. In plus, un ingredient care contribuie la succesul business-ului consta in utilizarea unei tehnologii care ii poate conferi produsului o crestere accelerata", sunt de parere specialistii.In opinia CEO-ului Angels Den Funding, Adrian Enache, accesul la capital in Romania trebuie facilitat foarte mult in vederea cresterii accelerate a ecosistemului local, iar accesul ar putea fi inlesnit si printr-o abordare diferita din partea fondurilor de venture capital, prin punerea accentului pe MVP, pe dovada cresterii si pe confirmarea conceptului sau a ideii de afacere.'Chiar daca finantam momentan doar startup-uri fondate in Marea Britanie, ne dorim sa le descoperim pe cele cu potential mare de accelerare din Romania si Europa de Est. Obiectivul nostru este sa le oferim acces la reteaua de parteneri care sa ii ajute cu toate actiunile necesare pentru lansarea intr-o piata competitiva, precum este ecosistemul din UK, dar si acces la capital', a declarat Enache.Conform platformei de investitii, sectoarele din economia romaneasca ce pot beneficia de inovatie antreprenoriala si care nu au inca un numar semnificativ de startup-uri sunt: automatizarea si mentenanta industriala, learning, wellness, servicii financiare, utilitati, asigurari, turism, medtech, proptech, fintech, cybersecurity, regtech (regulatory technology).Potrivit studiului UK Business Angel Market, timpul mediu petrecut de catre un investitor, cu o pozitie in board-ul unui startup, este cuprins intre o zi si 4 zile, lunar.Angels Den Funding este o platforma de investitii din Marea Britanie, condusa de catre romanul Adrian Enache, si care conecteaza aproape 20.000 investitori cu startup-uri care au un MVP (minimum viable product).Cele mai mari 20 de companii finantate de catre companie (sub 10% din cele finantate) au depasit borna de un miliard de lire cumulativ, in contextul in care evaluarea medie initiala, cand au fost ajutate sa stranga finantare, era de 5 milioane de lire/companie.Peste 92% dintre companiile care au strans finantare prin Angels Den Funding din 2013 pana in prezent sunt inca active pe piata, releva cel mai recent audit intern.