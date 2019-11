Startarium PitchDay 2019: 1000 de participanti, 10 startup-uri lansate, 10 accelerate

De-a lungul zilei, acestia au putut participa la sesiuni gratuite de consultanta si speed dating cu investitori, la conferinte si la numeroase alte experiente de invatare si crestere. Cu ocazia Startarium PitchDay, au fost aduse in centrul atentiei si cele mai promitatoare startup-uri romanesti din acest moment: 10 lansate simultan prin crowdfunding in ziua evenimentului si 10 ajunse pe scena marii finale. Trofeul si premiul de 50.000 de euro au fost revendicate de Digitail.Orasul Antreprenorilor, metafora care descrie platforma Startarium - o initiativa Impact Hub si ING, si-a deschis din nou portile in mediul offline pentru antreprenori din toata tara. Startarium PitchDay 2019 a demontat cele mai cunoscute mituri din antreprenoriat, a oferit oportunitati de invatare, conectare si finantare si premii de 120.000 de euro pentru startup-urile finaliste in competitie.Din 167 de inscrieri in competitie, 50 au ajuns in semifinala care a avut loc tot pe 5 noiembrie si doar 10 au urcat pe scena, in fata audientei si a juriului. Lista membrilor juriului de anul acesta este disponibila aici.Digitail ofera un carnet digital de sanatate pentru animale, care ajuta proprietarii sa: comunice mai eficient cu veterinarul, sa aiba la indemana istoricul complet al animalului lor de companie si sa primeasca sfaturi & recomandari certificate de medic. Digitail este deja folosit de peste 700 de medici veterinari pentru managementul clinicilor.Platforma online de imagistica medicala care permite colaborarea multidisciplinara intre doctori si pacientii lorKinderpedia transforma educatia prescolara, prin optimizarea proceselor administrative si plasarea colaborarii dintre parinte si educator chiar in centrul actului educational.XVision este o aplicatie de analiza a radiografiilor prin inteligenta artificiala, ce asista radiologii prezentandu-le interpretari de acuratete inalta ale imaginilor medicale.Premiul 1 a fost inmanat de catre Oana Craioveanu, CEO & Co-fondator Impact Hub Bucharest si Mihaela Bitu, CEO ING Bank Romania."Ca de fiecare data, Startarium PitchDay e un moment plin de energie, specifica antreprenorilor, dar care face si o radiografie a mediului antreprenorial romanesc. Anul acesta pe scena PitchDay am vazut antreprenori cu propuneri coerente, cu puternice cunostinte de business, care au transformat o idee strarnita din pasiune, nevoie sau chiar frustrare, intr-un minimum viable product cu sanse mari de reusita sau deja intr-un business functional. S-au remarcat la aceasta editie afaceri care au adresat probleme relevante pentru societate si au creat solutii sustenabile si scalabile technology based." Silvia Mihailescu, Director of Marketing and Communications ING Bank RomaniaPe langa cei 4 castigatori, in finala au ajuns si alte 6 startup-uri, care au impresionat juriul din semifinale prin potentialul de crestere, problema pe care o adreseaza, competitia, piata pe care isi desfasoara activitatea sau experienta membrilor echipei:AI-MCDT este un test de diagnostic molecular si detectare precoce a multiple cancere (13 tipuri), bazat pe inteligenta artificiala, cu cea mai mare acuratete existenta (> 99%).EcoTree este primul serviciu on-line pentru identificarea si gestionarea serviciilor de reciclare. Asadar fie generatori sau colectori/reciclatori deseuri, indiferent de zona geografica, tipul de deseu ori complexitate, de astazi va puteti da intalnire in platforma EcoTree Folosind algoritmi unici, cele mai noi tehnologii dar si alte concepte de succes vom furniza un serviciu digital pentru toate tipurile de utilizatori implicati in procesul de colectare si reciclare.Happy Kid este aplicatia care reuneste sub aceeasi umbrela tot ce au nevoie parintii pentru copiii lor: idei de petrecut timpul, educatie, servicii, magazine on line so off line, totul organizat pentru o cautare facila. Mai mult, parintii obtin beneficii de fiecare data cand folosesc aplicatia Happy Kid, astfel ca pot sa ofere mai mult cu mai putin, copiilor lor.Misiunea Apiary Book este a ajuta apicultorii din intreaga lume sa ia decizii informate mai bune bazate pe date istorice, conditii actuale si bune practici, prin furnizarea unei solutii complete pentru gestionarea, monitorizarea si analiza datelor familiilor de albine si a factorilor de mediu care afecteaza sanatatea lor.Nummko kids este o aplicatie pentru mobil dedicata copiiilor cu probleme de auz si pronuntie. Aplicatia ofera o serie de exercitii dezvoltate de logopezi care ii ajuta pe copiii sa exerseze in afara cabinetelor de logopedie. In acest mod recuperarea este mai rapida si ii ajuta la integrarea in invatamantul primar.SensiX ofera o solutie de monitorizare a parametrilor ambientali, care poate fi folosita in birouri, sali de sport sau spatii industriale pentru a creste nivelul de satisfactie a clientilor, confortul lor si pentru a reduce costurile operationale.Pitchurile tuturor vor putea fi urmarite online in scurt timp, pe startarium.ro/pitchday"Startarium PitchDay a aratat, din nou, cat de efervescent, ambitios si curajos este mediul antreprenorial din Romania. Pentru a patra oara am reusit sa aducem in acelasi loc oameni care creeaza zilnic impact pozitiv si care creeaza un viitor mai bun pentru noi toti. Ii felicit pe toti cei care s-au inscris in competitie, pe cei care au ajuns in finala si pe cei care au reusit sa convinga juriul si audienta ca merita sa castige. Sper ca exemplul lor sa ii motiveze pe cei care inca se tem de esec sau de noi inceputuri, caci suntem pregatiti sa ii sustinem prin Startarium si nu numai" Oana Craioveanu, CEO & Co-fondator Impact Hub Bucharest.Nicholas Morgan (Fondator Entrepreneurial Accountability Framework si cofondator & CEO Innovation Nomad), Daniel Matei (Business Development Manager, Impact Hub Bucharest) si Florin Ilie (Deputy CEO & Head of Wholesale Banking, ING Bank Romania) au spart cele mai populare mituri din antreprenoriat, cele care de multe ori sunt piedici in calea cresterii si a trecerii peste esec.De asemenea, Startarium a organizat sesiuni gratuite de consultanta pe teme precum: proof of concept, instrumente de finantare, vanzari, cultura organizationala, modele de business sau cybersecurity, dar si sesiuni de speed dating cu business angels si fonduri de investitie, la care au participat: Andrei Cretu (V7Capital), Andrei Postolache (TBNR Iasi), Vlad Panait (Sparking Capital), Malin-Iulian Stefanescu (TechAngels), Alexandru Bogdan (RocaX), Sergiu Negut (Business Angel), Dan Calugareanu (Early Game Ventures), Andrei Dudoiu (Human Finance), Cristian Negrutoiu (Sparking Capital).Pentru a treia oara, oricine din publicul Startarium PitchDay a putut sustine un pitch in cabina Unofficial Pitches powered by ING. Cele mai bune 10 idei prezentate, conform organizatorilor, vor intra intr-un proces de vot online, iar primele 3 vor castiga 5.000 de euro.Startarium PitchDay a reprezentat si momentul in care cei 10 antreprenori care au trecut prin initiativa Startarium Makeathon si-au lansat public campaniile de crowdfunding. Dupa un weekend intens de lucru alaturi de peste 50 de profesionisti din comunicare, marketing si design, antreprenorii sunt pregatiti sa isi finanteze ideile prin platforma de crowdfunding Startarium: ARTelier, Lyria, POM [ Port Originea cu Mine ], Prototeep, Recul, Roomzia, Rubik Agile School, Spinoa, Taste the Drama, Wooba.Descopera si sustine campaniile pe crowdfunding.startarium.ro.O initiativa 100% privata, Startarium este cea mai complexa platforma pentru antreprenori la inceput de drum, lansata in 2016 de Impact Hub Bucharest si ING. Startarium ofera acces gratuit, national, online, la toate resursele necesare pentru a lansa si a creste o afacere de succes: continut educational, mentorat de business, proiecte de incubare si accelerare, instrumente moderne de finantare precum platforma proprie de crowdfunding si competitia de pitching Startarium PitchDay.De la lansare in octombrie 2016, Startarium a adunat o comunitate de peste 33.000 de membri si 3.000 de idei de business, peste 50 de mentori cu care antreprenorii pot lucra gratuit, a publicat peste 370 de materiale si a deschis accesul la finantari ce depasesc 470.000 de euro.