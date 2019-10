Startarium PitchDay 2019: Mythbusting in antreprenoriat

Nicholas Morgan - Fondator Entrepreneurial Accountability Framework si cofondator & CEO Innovation Nomad

Daniel Matei - Business Development Manager, Impact Hub Bucharest

Florin Ilie - Deputy CEO & Head of Wholesale Banking, ING Bank Romania

Andrei Cretu, V7Capital

Andrei Postolache, TBNR Iasi

Vlad Panait, Sparking Capital

Malin-Iulian Stefanescu, TechAngels

Alexandru Bogdan, RocaX

Sergiu Negut, Business Angel

Dan Calugareanu, Early Game Ventures

Andrei Dudoiu, Human Finance

Cum alegi instrumentul de finantare potrivit pentru business-ul tau

Finance ready - Cum gestionezi sustenabil finantele afacerii tale

Vanzari - Procese de vanzare, canale, experienta clientilor

Cultura organizationala - Cum construiesti o cultura interna sanatoasa

Cum te asiguri ca modelul tau de business este unul sustenabil

Cybersecurity - Cum iti protejezi business-ul de atacurile cibernetice

Cei peste 1.000 de participanti asteptati vor asista la conferinte menite sa sparga mituri si preconceptii despre antreprenoriat, vor urmari marea finala a competitiei cu premii de 120.000 de euro si vor avea propria sansa la finantare in competitia pentru public, Unofficial Pitches. De asemenea, pana pe 28 octombrie, participantii sunt invitati sa se inscrie si la sesiuni private cu investitori sau la sedinte de consultanta gratuita. Startarium PitchDay este organizat de Startarium, o initiativa Impact Hub si ING.Participarea este gratuita, in limita locurilor disponibile, in urma inscrierii online pe bit.ly/startarium2019"Pentru a construi un business de succes, ai nevoie de o idee revolutionara", "Nu poti incepe o afacere fara finantare", "Antreprenor te nasti, nu devii", "E un noroc sa fii la locul potrivit, la momentul potrivit" - acestea sunt doar cateva dintre miturile despre antreprenoriat pe care le vor demonta, live, speakerii de pe scena Startarium PitchDay:Pana pe 28 octombrie, pe pagina evenimentului (bit.ly/startarium2019 ), antreprenorii pot aplica si pentru sesiuni individuale pe modelul "Speed Dating" cu business angels si fonduri de investitii. Investitorii participanti vor fi:Tot pana pe 28 octombrie, participantii se pot inscrie si la sesiuni individuale oferite de specialisti ING si Trend Consult. La consultanta sunt invitati sa se inscrie cei cu afaceri in stadiul de idee, MVP, operational sau scalare, pentru fiecare existand cel putin o tema in agenda:Proof of concept - Cum dezvolti solutii pe care clientii le vor?La evenimentul de pe 5 noiembrie, toti participantii isi pot prezenta ideile de afaceri in cadrul Unofficial Pitches powered by ING, pentru premii totale de 5.000 de euro.Dupa ce in 2018 s-au inscris peste 100 de antreprenori existenti si aspiranti, anul acesta sunt asteptate urmatoarele idei creative care sa convinga organizatorii si publicul ca merita sa castige. Participantii isi vor prezenta ideea, produsul sau afacerea intr-un minut, in cabina video Unofficial Pitches. 10 pitch-uri vor ajunge in etapa de vot public, care se va realiza online, la scurt timp dupa evenimentul de pe 5 noiembrie. Top 3 cele mai votate pitch-uri vor castiga premii totale de 5.000 de euro.In perioada 16 septembrie - 11 octombrie, antreprenorii cu startup-uri de 1-3 ani, din orice domeniu sau oras din Romania, s-au putut inscrie in competitia Startarium PitchDay.Au rezultat 167 de aplicatii din 27 de orase: domeniile cele mai intalnite au fost sanatate, IT, educatie si productie, 52% dintre afaceri operand pe un segment de piata mixt (B2B + B2C). 32% dintre aplicanti au declarat ca includ mai mult de 5 membri in echipa, iar 43% ca piata deservita este una internationala.Din cele 167 de aplicatii, comisia de jurizare a ales 50 ce vor intra in semifinala de pe 5 noiembrie, fiind astfel cu un pas mai aproape de premiile totale de 120.000 de euro. Tot pe 5 noiembrie, in urma rundelor de semifinala, 10 startup-uri vor fi selectate pentru a urca pe scena in marea finala, in fata audientei si a juriului format din investitori, profesionisti si antreprenori cu experienta.Printre membrii juriului acestei editii se numara fondatori si membri Autonom, ING, Zitec, Sparking Capital, TBNR Iasi, Human Finance, Design Thinking Society, Activize Tech, DLA Piper, Gecad Ventures, Innovation Labs. Cele 50 de startup-uri care vor merge mai departe in semifinala, dar si componenta completa a juriului pot fi gasite pe pagina evenimentului.Inscrierile sunt deschise si gratuite, in limita locurilor disponibile. Participarea se face in baza completarii formularului de pe bit.ly/startarium2019