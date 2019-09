Cel mai bun startup tech din Romania va fi premiat cu 125.000 de euro la Startup Spotlight 2019

Mentorat si intalniri cu investitori de top la Startup Spotlight

Premiera in Romania - Business Angels si fonduri venture capital se unesc sa investeasca impreuna in, oferind cel mai mare premiu dintr-o competitie de startup-uri.Pentru prima data in Romania, mai multi investitori de tip angels din reteaua TechAngels sindicalizeaza o runda de investitie la care iau parte fonduri de venture capital, respectiv GapMinder Venture Partners si RocaX.Acestia isi unesc fortele in cadrul Startup Spotlight, generand cea mai mare runda de investitie acordata la o competitie de startup-uri din tara. Astfel,In competitia organizata in cadrul conferintei How to Web sunt asteptate sa aplice peste 200 de startup-uri care dezvolta produse tech, dintre care vor fi selectate 20 pentru sesiunea de pitching. Acestea vor avea acces laprin programul F6S Alpha Founders oferit de F6s.Cele mai promitatoare trei startup-uri, care vor castiga premiile pentrusi, vor beneficia si de, precum si de un stand de prezentare si sansa de a concura in competitia Startup Battlefield. Aceasta din urma este una dintre cele mai importante conferinte de tehnologie si antreprenoriat din lume.Pagina de inscriere este disponibila aici , iar competitia se anunta acerba - atat pentru marele premiu, cat si pentru celelalte premii, in valoare cumulata de peste 1 milion de euro.Participarea la Startup Spotlight este gratuita si este deschisa startup-urilor early-stage atat din Romania, cat si din Europa Centrala si de Est.Dupa incheierea sesiunii de aplicari urmeaza evaluarea si selectarea a 20 de startup-uri care, dupa o sesiune de pitch training, vor intra in etapa finala a competitiei din cadrul How to Web 2019. Aceasta se va desfasura in perioada 30 - 31 octombrie 2019.Toate cele 20 de echipe selectate vor beneficia de mentorat, intalniri cu potentiali investitori si expunere media.Mentorii care se implica in Startup Spotlight sunt antreprenori si oameni de afaceri de top, printre care Enis Hulli (Partener 500startups), Jag Singh (Managing Director la Techstars Berlin), April Dunford (Positioning Expert & CEO in cadrul Ambient Strategy), Dave Hogue (UX Design Lead la Google) si Andrei Pitis (VP Product si Head of European Development Centers la Fitbit).De asemenea, concurentii vor avea intalniri cu investitori precum Carmen Sebe (Partener la Gecad Ventures), Cristian Munteanu (Partener Early Game Ventures), Ondrej Bartos (Partener Credo Ventures), dar si cu reprezentanti ai celor mai active acceleratoare corporate din Romania precum KPMG Startup Grow Pad, Orange Fab, BCR-InnovX sau Tech'n Trade by METRO SYSTEMS.In trecut, la Startup Spotlight au participat companii de succes precum TypingDNA, Omniconvert, Nifty Learning, MEDIjobs, MavenHut, Incrediblue (Grecia), Attensee (Polonia), Bitrise (Ungaria).Startup Spotlight este organizat in parteneriat cu KPMG Romania si Orange Romania si cu suportul Bancii Comerciale Romane, Tech'n Trade by METRO SYSTEMS, Bitdefender, DLA Piper, UniCredit Bank, Fitbit, 2Checkout, Gecad Ventures, Credo Ventures.TechAngels Romania este reteaua de business angels care investeste in startup-uri tech din regiune si faciliteaza accesul acestora la investitori si expertiza de care au nevoie.Gapminder Ventures este un fond de investitii de 40M Euro de tip Venture Capital care investeste in start-up-uri romanesti cu ambitii de scalare globale. Gapminder investeste atat in startup-uri in stadiu de MVP si Accelerare, cat si serii de tip Seed sau Series A, in companiii cu tractiune initiala sau chiar venituri in hyper-growth.RocaX este unul dintre cele mai recent infiintate fonduri de investitii din Romania, a carui misiune este de a sustine startup-urile si ideile inovative aflate la inceput de drum, atat prin finantare si know-how, cat si prin oportunitati de validare in piata a acestor initiative.How to Web este una dintre cele mai importante conferinte anuale de tehnologie si inovatie din Europa, ce reuneste antreprenori in tehnologie, dezvoltatori de produs, developeri, specialisti in marketing online, inovatori si investitori care sunt in cautare de inspiratie si know-how despre cum sa dezvolte produse si afaceri digitale.Lansata in 2010, a fost printre primele evenimente de tehnologie din Europa Centrala si de Est si a contribuit la adoptarea mentalitatii de startup in Romania si in aceasta parte a Europei.Mai multe informatii puteti gasi pe site-ul conferintei: www.howtoweb.co.